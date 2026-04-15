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Comment activer votre bonus en 5 étapes

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Nos pistes de paris pour Arsenal - Sporting

Les Gunners de Mikel Arteta, portés par la créativité de Martin Ødegaard et la vitesse de Gabriel Martinelli, font figure de favoris, mais attention au piège lisboète. Le Sporting, réputé pour sa résilience tactique et son audace offensive, ne vient pas à Londres pour faire de la figuration. Entre la quête de gloire des Londoniens et l'ambition des Lions portugais, l'électricité sera palpable dès le coup d'envoi.

Pari Cote Pourquoi ? 🔫Victoire d'Arsenal 1,52 La force de frappe à domicile des Gunners est impressionnante cette saison. ⚽Plus de 3,5 buts 2,90 Deux équipes portées vers l'avant, le spectacle offensif est garanti. 🎯But de Viktor Gyokeres 2,40 L'attaquant Suédois est le meilleur buteur des Gunners cette saison et devrait faire parler de son talent sur ce match retour.

L'avis de la rédaction

Arsenal dispose d'une profondeur de banc et d'une maîtrise technique supérieure, mais le Sporting a les armes pour marquer en contre-attaque. Nous anticipons une rencontre ouverte et rythmée.

⭐Notre pronostic : victoire d'Arsenal avec les deux équipes qui marquent. Avec le code promo Winamax WNMX***, vous pouvez tenter ce scénario audacieux : soit vous encaissez un gain superbe, soit vous repartez avec votre mise initiale en cash !

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