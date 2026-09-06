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Ces « feebets » sont des crédits de jeu. Vous les rejouez sur le site sans toucher à votre solde. Et si le pari passe, vous encaissez les gains, la mise en moins. La mise remboursée n’est donc pas retirable, mais les gains qu’elle produit le sont bien.

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Comment valider votre bonus Betclic en 5 étapes

Rendez-vous sur le site ou l'application : accédez à la plateforme Betclic et démarrez la procédure d'inscription. Indiquez le code avantage : renseignez minutieusement le code promo BCG* dans la case prévue à cet effet lors de votre inscription. Confirmez vos informations : envoyez vos documents justificatifs (carte d'identité et RIB) pour faire valider définitivement votre compte. Effectuez un dépôt initial : approvisionnez votre solde joueur avec un montant minimum de 10€. Placez votre pari : pariez sur la rencontre OM - Paris FC ; en cas de résultat défavorable, vos crédits de jeu (jusqu'à 100€) vous seront crédités.

Sélection de paris pour OM - Paris FC

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

À domicile, l’OM est pour l’heure intraitable. Pour son ouverture contre Strasbourg, l’OM avait déroulé (4-0), monopolisant le ballon (67 %). D’autant que le Paris FC n’a encore jamais fait tomber l’OM en Ligue 1, et avait encaissé une manita au Vélodrome en août 2025 (5-2). Statistiquement, un pari « 1 » (la victoire de l’équipe à domicile), sur la lancée de la saison passée et des premiers matchs (dont la présaison), a de quoi séduire.

Cela dit, la charnière centrale marseillaise a perdu trois titulaires : Balerdi prêté à la Roma, Medina vendu à Leverkusen, Pavard rentré à l’Inter, et même Geoffrey Kondogbia, reconverti central, sorti blessé à Monaco. Restent CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd, qui n’a plus démarré depuis cinq mois. On note que les deux buts encaissés cette saison sont partis d’une course dans le dos de cette défense, exactement le terrain de jeu du Paris FC… Le marché « BTTS » (both teams to score) est à suivre.

L’OM n’a pour l’heure marqué aucun but en première période cette saison. Deux de ses quatre réalisations sont tombées à la 89e et à la 90e+6 contre Strasbourg, par des entrants. Le Paris FC a fait pareil contre Nice, avec un but à la 89e de Vincent Marchetti, servi par Patrick Zabi, tous deux sortis du banc. Nous retenons un « Plus de 2,5 buts » en lien avec ces statistiques.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🔵 ⚪ Victoire de l'OM 1.78 Quatre buts marqués au Vélodrome contre zéro à l’extérieur cette saison, et un Paris FC qui n’a jamais gagné à Marseille (2-5 en août 2025) ⚽ 🥅 Les deux équipes marquent 1.54 Le PFC a marqué deux fois lors de chacun de ses déplacements à l’OM, dont la défense centrale est privée de Balerdi, Medina et Kondogbia. 🔥 🔥 Plus de 2,5 buts dans le match 1.55 Onze buts en deux confrontations, et trois buts inscrits après la 85e minute par les deux équipes depuis la reprise.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire de l’OM 2-1. Marseille reste un cran au-dessus au Vélodrome. Pour autant, le pronostic est donné avec prudence : la cote (env. 1.65) fait de l'OM un favori un peu trop tranquille à notre goût, au vu de l'été des deux clubs ; le Paris FC a de quoi rendre la soirée plus disputée que prévu.

Si l’OM a enregistré onze départs (sans la moindre arrivée !), le Paris FC de la famille Arnault a investi près de 80 millions d’euros sur huit recrues. Et quelles recrues. Six de leurs sept buts ont été inscrits ou provoqués par un joueur arrivé cet été : Koleosho trois fois (71e et 105e contre Stuttgart, 43e contre Angers), Pagis une fois (36e contre Angers), Sinayoko une fois (21e contre Nice), plus la passe décisive de Zabi sur le but de Marchetti contre Nice.

Un scénario qui peut être envisagé avec le code BCG*. Betclic vous rembourse jusqu’à 100 € en feebets si votre premier pari tombe à côté.

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