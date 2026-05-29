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Nos 2 pistes de pronos pour Nice - Saint-Etienne

Les Aiglons, portés par l’expérience et des individualités capables d'allumer la mèche à tout moment, doivent impérativement l’emporter pour rester en Ligue 1. Face à eux, les Verts de Saint-Etienne se déplacent avec le couteau entre les dents, portés par la ferveur unique de leur peuple et une combativité retrouvée pour aller chercher la montée et un retour dans l’élite. Dans une ambiance de feu, ce duel tactique et physique offre une multitude d'opportunités pour tenter un coup de poker sur vos pronostics.

Pari Cote Pourquoi ? 🦅Victoire de Nice 2,02 Mieux armés techniquement, les Niçois ont toutes les cartes en main pour dicter le rythme et s'imposer face au bloc stéphanois. 🧱Moins de 2,5 buts dans le match 1,59 L'enjeu est de taille et les Verts risquent de se recroqueviller en défense pour procéder par contre-attaque, limitant ainsi les espaces. 🎯Buteur : Elye Wahi 2,45 L'attaquant azuréen est le danger numéro un et sa finition pourrait faire plier l'arrière-garde de l'ASSE.

L'avis de la rédaction

Ce duel entre le Gym et l'ASSE s'annonce particulièrement serré, surtout en première mi-temps où l'observation mutuelle devrait primer. Saint-Etienne va sans doute chercher à faire le dos rond, mais la profondeur de banc et la supériorité technique des Aiglons finiront par faire la différence à l'usure en seconde période. Devant leur public, les Niçois ont les armes pour l'emporter sans pour autant assister à un festival offensif.

⭐Notre pronostic final : Victoire de l'OGC Nice sur le score de 1-0 ou 2-0 !

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