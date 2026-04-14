Pourquoi activer le code promo Betclic pour ce match ?

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Les 5 étapes pour profiter de l'offre Betclic

Ouverture de compte : complétez le formulaire d'inscription sur Betclic.fr ou via l'application mobile. Activation du code : mentionnez impérativement le code promo BCG* dans le champ « Code Promo » pour lier l'offre à votre compte. Premier dépôt : effectuez un versement initial (par exemple 100 €) pour préparer votre premier pari. Engagement : placez votre mise sur le match Liverpool - PSG (résultat, score exact, premier buteur...). Réception du bonus : si votre pari est perdant, vous recevez vos 100 € en feebets ainsi que vos tickets de poker dès la fin de la rencontre.

Nos pistes de pronos pour Liverpool - PSG

L'atmosphère unique d'Anfield promet de mettre les nerfs des Parisiens à rude épreuve. C'est une opposition de prestige entre la verticalité foudroyante de l'équipe de Liverpool et la maîtrise technique collective prônée par Luis Enrique.

Alors que Mohamed Salah continue de porter l'attaque anglaise, le PSG devra s'appuyer sur sa solidité retrouvée et son efficacité devant le but pour espérer ramener un résultat de la Mersey. Pour les parieurs, c'est l'affiche reine, celle où chaque scénario semble possible, de la démonstration offensive au bras de fer tactique fermé.

Pari Cote Pourquoi ? 🔥Plus de 3,5 buts 1,92 Entre la puissance de feu des Reds et les contres parisiens, le festival offensif est probable. 👑Buteur : Mohamed Salah 2,80 L'Égyptien est l'homme des grandes soirées à Anfield et se charge des penaltys. 0️⃣-0️⃣Match nul à la mi-temps 2,47 Un round d'observation intense est à prévoir avant que le match ne s'emballe.

L'avis de la rédaction

Liverpool à domicile reste un monstre sacré de la scène européenne, mais ce PSG nouvelle version possède une résilience tactique inédite. Nous misons sur un match extrêmement ouvert où les attaques prendront le pas sur les défenses.

⭐Notre pronostic : victoire de Liverpool 3-2. C'est le moment idéal pour tenter une grosse cote, sachant que le code BCG* vous couvre en cas d'imprévu !

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