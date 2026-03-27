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Nos pistes de paris pour Suisse - Allemagne

D'un côté, la Nati de Granit Xhaka, réputée pour sa discipline de fer et sa capacité à faire déjouer les plus grandes nations. De l'autre, la Mannschaft, en pleine reconstruction sous l'impulsion de sa jeune garde créative et de sa puissance de feu offensive. Dans un stade en ébullition, l'enjeu dépasse la simple rivalité de voisinage : il s'agit d'affirmer sa suprématie dans le groupe et d'envoyer un message fort à la concurrence.

Pari Cote Pourquoi ? 🏆Victoire de l'Allemagne 2,05 La Mannschaft dispose d'un effectif supérieur et d'une dynamique offensive retrouvée. 🤝Match Nul 3,75 La Suisse est la reine des partages de points lors des grands rendez-vous fermés. ⚽Buteur : Kai Havertz 2,55 L'attaquant allemand est l'homme en forme et profite des espaces créés par ses ailiers.

Avis de la rédaction

La Suisse va sans aucun doute proposer un bloc très bas pour contenir les assauts allemands. Cependant, la profondeur de banc et la qualité individuelle des joueurs de Julian Nagelsmann devraient finir par faire sauter le verrou helvète en seconde période.

⭐Notre pronostic : victoire de l'Allemagne 2-0. Profitez du remboursement en cash Betclic pour sécuriser ce scénario !