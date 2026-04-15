Pourquoi choisir le code promo Betclic ?

Parier sur une telle affiche comporte sa part d'incertitude. C'est là qu'intervient le code promo Betclic BCG***. Cet avantage vous permet de vous lancer avec un filet de sécurité non négligeable pour explorer les cotes boostées de ce choc.

Le point fort ? Si votre première intuition s'avère incorrecte, Betclic vous rembourse la mise de votre premier pari jusqu'à 100 € en feebets (crédits de jeu à rejouer). Pour compléter ce pack de bienvenue, l'opérateur ajoute 5 tickets de Poker Spin&Rush, vous permettant de découvrir l'univers du poker en ligne sans frais supplémentaires. C'est l'opportunité idéale pour tenter un coup d'éclat sur ce sommet européen.

Comment profiter de l'offre en 5 étapes

Inscription : rendez-vous sur Betclic et complétez le formulaire d'inscription. Code promo : saisissez impérativement le code BCG* dans la case prévue à cet effet. Premier dépôt : créditez votre compte (par exemple 100 € pour optimiser le bonus). Placement du pari : mise d'un montant allant jusqu'à 100 € sur une sélection du match Bayern - Real Madrid. Obtention du bonus : si le pari est perdant, votre compte est crédité de 100 € en freebets immédiatement après la rencontre.

Nos idées de pronos pour Bayern - Real Madrid

Entre la soif de buts des Bavarois cette année, portés par un Harry Kane chirurgical, et l'ADN de vainqueur des Merengues d'un Kylian Mbappé étincelant en Ligue des Champions, l'intensité promet d'être à son paroxysme.

Pari Cote Pourquoi ? 🇩🇪 Bayern Munich vainqueur 1,95 Les Madrilènes doivent se découvrir pour rattraper leur retard d’un but et dans l’Allianz Arena, les Bavarois ne feront pas de cadeaux. 🎯Harry Kane buteur 1,45 L'Anglais est l'arme fatale du Bayern cette saison, surtout à domicile. 🥅Les deux équipes marquent 1,34 La puissance offensive des deux côtés rend ce scénario très probable.

L'avis de la rédaction

Ce Bayern - Real Madrid s'annonce comme une bataille tactique où le talent individuel fera la différence. Le Real Madrid, maître de la gestion des temps faibles, pourrait bien contenir les assauts bavarois.

⭐Notre pronostic : Victoire du Bayern de Munich (2-1). L'utilisation du code BCG* est ici judicieuse pour tenter une cote élevée tout en récupérant sa mise en crédits de jeu en cas d'imprévu.

+