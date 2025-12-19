Unibet propose une cote boostée stratégique pour ceux qui voient l'un de ces deux poids lourds atteindre l'ultime marche du tournoi : "Le Maroc ou l'Algérie se qualifie pour la finale", avec une cote qui passe de 1,75 à 2,05 !

Cette offre est idéale pour couvrir vos pronostics sur les deux nations les plus en forme du continent, augmentant considérablement vos chances de succès.

🎁 Si vous n'avez pas encore de compte sur le bookmaker, inscrivez-vous avec notre code promo Unibet UNIGOAL pour obtenir jusqu'à 110€ de Bonusbet ! 🎁

Analyse de la cote boostée

Ce pari est une "Double Chance" sur le long terme (ou sur les demi-finales selon l'avancement du tableau). La cote, boostée à 2,05, est particulièrement intéressante pour sécuriser un gain sur les favoris.

🦁 Le Maroc, la force tranquille : Forts de leur expérience mondiale et de leur statut de première nation africaine au classement FIFA, les Lions de l'Atlas disposent d'un effectif taillé pour aller au bout et effacer les déceptions passées. Le Maroc est clairement le grand favori de la CAN 2025.

: Forts de leur expérience mondiale et de leur statut de première nation africaine au classement FIFA, les Lions de l'Atlas disposent d'un effectif taillé pour aller au bout et effacer les déceptions passées. Le Maroc est clairement le grand favori de la CAN 2025. 🦊 L'Algérie, la grinta retrouvée : Les Fennecs, portés par une nouvelle dynamique et des cadres revanchards, affichent une solidité et un talent offensif qui en font des candidats naturels à la finale.

: Les Fennecs, portés par une nouvelle dynamique et des cadres revanchards, affichent une solidité et un talent offensif qui en font des candidats naturels à la finale. 🛡️Un filet de sécurité rémunérateur : Parier sur deux favoris simultanément est souvent synonyme de cote basse. Ici, le passage au-dessus de la barre symbolique de 2,00 (de 1,75 à 2,05) transforme ce pari de "sécurité" en une véritable opportunité de profit.

Comment en profiter sur Unibet ?

Pour profiter de cette offre, rendez-vous dans l'onglet "Super Cotes Boostées" ou dans la section dédiée à la CAN sur le site ou l'application Unibet. Sélectionnez le pari spécial "Maroc ou Algérie en finale".

Placez votre mise et vibrez derrière les nations du Maghreb !

+