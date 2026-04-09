5 choix de buteurs probables pour les qualifications de la Coupe du Monde de cette semaine

Nous nous attendons à ce que de nombreux buts soient marqués lors des qualifications pour la Coupe du Monde ce mois-ci, mais où peut-on trouver de la valeur ?

Buteurs probables pour les qualifications de la Coupe du Monde Cotes Alexander Isak vs Suisse 2.30 Cristiano Ronaldo vs République d'Irlande 1.48 Nick Woltemade vs Luxembourg 1.74 Giacomo Raspadori vs Estonie 1.60 Mika Biereth vs Biélorussie 1.50

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Buteurs probables dans les qualifications pour la Coupe du Monde

Jusqu'à présent, 18 nations savent qu'elles participeront au tournoi l'été prochain, mais de nombreuses places restent à prendre. Nous pourrions voir un certain nombre d'équipes se rapprocher de leur billet pour l'avion ce mois-ci, et il devrait y avoir beaucoup de buts.

Nous avons examiné certains des matchs qui doivent avoir lieu au cours de la semaine prochaine et avons sélectionné quelques buteurs probables. Il y a de jeunes talents, des attaquants en forme et un vétéran en particulier qui pourrait trouver le chemin des filets. Le meilleur buteur actuel, Almoez Ali du Qatar, ne devrait pas être dépassé pour le moment.

Alexander Isak vs Suisse

Il attend toujours son premier but en Premier League pour Liverpool, mais la qualité d'Isak est indéniable. Le Suédois a inscrit sept buts et passes décisives lors de ses sept derniers matchs au niveau international, et il aura la Suisse dans sa ligne de mire.

Après avoir obtenu seulement un point lors de leurs deux premiers matchs de qualification, Blågult sera désespéré de décrocher sa première victoire. La Suède a l'avantage de jouer à domicile et ne perd pas souvent sur son propre terrain. Jon Dahl Tomasson compte sur Isak et Viktor Gyökeres pour se montrer à la hauteur, et les deux ont le potentiel pour le faire. Nous misons sur le premier pour y parvenir.

Cristiano Ronaldo vs République d'Irlande

Il approche peut-être de ses 41 ans, mais Ronaldo sait toujours où se trouve le fond des filets. Il a marqué cinq buts en six matchs avec Al-Nassr cette saison, et en a inscrit six lors de ses cinq derniers matchs pour le Portugal. Le légendaire attaquant portugais n'est plus qu'à neuf buts d'atteindre les 150 buts internationaux - un exploit jamais réalisé par un footballeur masculin. L'appétit de l'ancien joueur du Real Madrid pour les buts est unique, et les Irlandais seront inquiets de la menace qu'il représente. Étant donné sa forme pour le club et le pays, il ne serait pas surprenant qu'il ajoute à son total à Lisbonne.

Nick Woltemade vs Luxembourg

Les Allemands ont connu un début de qualification difficile, bien qu'ils aient réussi à se remettre de leur défaite contre la Slovaquie en battant l'Irlande du Nord. Le grand attaquant de Newcastle attend toujours son premier but pour Die Mannschaft, mais face à la défense du Luxembourg, il sera confiant à Cologne.

Les Lions Rouges n'ont pas encore gagné dans le Groupe A. L'attaquant rejoindra tardivement l'équipe en Allemagne en raison de la grippe, mais devrait être prêt pour vendredi. Après avoir marqué quatre buts en six matchs pour les Magpies, il est en bonne forme et pourrait poser de sérieux problèmes aux visiteurs.

Giacomo Raspadori vs Estonie

Raspadori n'a pas eu un impact majeur pour l'Atlético Madrid en Liga cette saison, mais il s'est bien débrouillé en Ligue des Champions. Le joueur de 25 ans est cependant en grande forme au niveau national, avec trois buts et deux passes décisives en trois matchs. Il est en fait le meilleur buteur de l'équipe actuelle des Azzurri, avec 11 buts pour son pays.

Les Italiens ont marqué cinq buts contre l'Estonie lors de leur dernière rencontre, et trois d'entre eux ont été soit marqués, soit assistés par le joueur de l'Atlético - malgré le fait qu'il n'ait joué que 23 minutes. Qu'il soit utilisé comme remplaçant ou titulaire, Raspadori est sûr d'être une menace constante pour la défense estonienne.

Mika Biereth vs Biélorussie

La forme exceptionnelle de Biereth de la saison dernière ne s'est pas tout à fait poursuivie en 2025/26, mais la menace qu'il représente est évidente. Il n'a marqué qu'un seul but en neuf matchs pour Monaco jusqu'à présent, mais il se réjouit de l'occasion d'affronter une défense biélorusse perméable.

La Biélorussie a encaissé sept buts lors de ses deux derniers matchs de qualification, et c'est l'occasion idéale pour Biereth de retrouver le chemin des filets. Rasmus Højlund pourrait être préféré comme titulaire en raison de sa récente forme avec Naples, mais cela n'exclut pas Biereth. Il peut causer de gros problèmes même en sortant du banc. L'ancien joueur d'Arsenal sera impatient de bien démarrer sa saison, potentiellement aux dépens des Ailes Blanches.

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