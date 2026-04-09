Pronostic Brest vs PSG 25/10/2025 : festival de buts parmi les conseils au Stade Francis-Le Blé

Notre expert en paris prévoit une victoire à l'extérieur pour le PSG, mais avec de nombreux buts en perspective à Brest.

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Pronostic Brest vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Brest vs PSG

Les deux équipes marquent avec une cote de 1,60 sur Winamax

Plus de 3,5 buts avec une cote de 2,05 sur Winamax

Désiré Doué buteur à tout moment avec une cote de 2,40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic du score : Stade Brestois 1-3 Paris Saint-Germain

Pronostic des buteurs : Stade Brestois : Romain Del Castillo - Paris Saint-Germain : Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos

La saison a été en dents de scie pour Brest jusqu'à présent, mais ils ont retrouvé un peu de forme récemment. Ils accueillent le PSG au milieu d'une série de quatre matchs sans défaite, ayant marqué neuf buts en cours de route. Ce match sera sans aucun doute leur plus grand défi jusqu'à présent.

Leurs adversaires, quant à eux, ne pourraient pas être plus confiants après ce qui s'est passé en milieu de semaine. Les hommes de Luis Enrique ont passé sept buts à Bayer Leverkusen pour obtenir leur neuvième victoire de la saison 2025/26. Ils visent à reprendre la tête de la Ligue 1, mais ont besoin d'un faux pas de Marseille pour que cela se produise cette semaine.







Les effectifs probables pour Brest vs PSG

Composition attendue de Brest : Majecki, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko, Magnetti, Chotard, Del Castillo, Doumbia, Dina Ebimbe, Ajorque

Composition attendue de PSG : Chevalier, Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Doué, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé

Attendez-vous à des buts des deux côtés

Les deux équipes ont marqué dans 75 % des matchs à domicile de Brest en championnat cette saison, et le PSG peut être vulnérable. Les géants français ont encaissé dans chacun de leurs quatre derniers matchs, et Strasbourg leur a mis trois buts lors de leur récent affrontement en Ligue 1. Éric Roy verra des failles dans l'armure de l'adversaire.

Enrique pourrait être tenté de remanier un peu son équipe après leur victoire en Ligue des champions, mais ils ont encore du temps avant le prochain match. Ayant perdu la tête du classement au profit de Marseille, les Parisiens seront prudents face aux pièges potentiels.

En fin de compte, les visiteurs devraient triompher, mais nous pouvons voir l'équipe locale porter un coup en cours de route.

Pronostic 1 Brest vs PSG : Les deux équipes marquent avec une cote de 1,60 sur Winamax

Plein de buts à Brest

Il y a de bonnes raisons de s'attendre à beaucoup d'action devant les buts dans ce match. Cinq des matchs du PSG toutes compétitions confondues ont vu plus de 3,5 buts marqués, et cela s'est produit dans quatre des matchs de Brest également. Les deux équipes ont marqué 3+ lors de leur dernier affrontement et disposent d'attaquants capables de causer de vrais problèmes.

Les matchs de championnat du PSG n'ont pas été particulièrement prolifiques dernièrement. Luis Enrique a dû faire tourner son effectif ces derniers temps. Peu importe qui commence pour les visiteurs, Brest sera attaquable. Ils ont marqué autant de buts qu'ils en ont encaissés, avec une différence de buts de zéro. Ils ont l'une des attaques les plus puissantes de la ligue et aussi l'une des défenses les plus perméables.

Nous nous attendons pleinement à ce que les visiteurs l'emportent, mais les hôtes ne se rendront pas sans combattre.

Pronostic 2 Brest vs PSG : Plus de 3,5 buts avec une cote de 2,05 sur Winamax

Doué de retour dans le mix

Désiré Doué est l'une des nombreuses options offensives à la disposition d'Enrique pour choisir son équipe pour ce match. Il n'est pas leur meilleur buteur cette saison et n'est guère prolifique. Cependant, il a retrouvé une certaine forme et sera de bonne humeur après son doublé contre Leverkusen.

Il est difficile de prédire qui le manager du PSG choisira pour son attaque, mais Doué s'est avéré être un véritable atout, qu'il commence sur le banc ou dans le onze de départ.

Il a également causé des problèmes à Brest dans le passé, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives lors de ses huit apparitions contre eux. Le PSG n'a perdu qu'un seul de ces matchs avec Doué dans l'équipe, et tous sauf un ont été des rencontres riches en buts. Le jeune ailier est clairement impatient de disputer ce match.