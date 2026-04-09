Pronostic Brésil vs Chili 05/09/2025 : Domination totale et un buteur prometteur

Notre expert en paris s'attend à ce que le Brésil surclasse le Chili lors de leur avant-dernier match de qualification, surtout en jouant à domicile.

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Pronostic Brésil vs Chili : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Brésil vs Chili

Première mi-temps 1x2 - Brésil 1,75 sur Winamax

1x2 & BTTS - Brésil & Non 1,77 sur Winamax

Buteur à tout moment - Kaio Jorge 2,35 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire du Brésil 3-0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Sous la direction du nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, le Brésil vise à conclure sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde en beauté en accueillant le Chili au Maracanã. La Seleção a déjà assuré sa place en Coupe du Monde, permettant ainsi à l'entraîneur italien de tester ses tactiques et de donner une chance aux joueurs de second rang de se démarquer.

Les quintuples champions du monde ont montré des améliorations notables sous Ancelotti, ayant gardé deux clean sheets depuis sa prise de fonction. Comme il s'agit de leur dernier match de qualification à domicile, les hôtes voudront offrir à leurs fans une expérience mémorable.

Le Chili, quant à lui, a connu sa pire série de victoires lors d'un cycle de qualification de 18 matchs, n'ayant obtenu trois points que lors de deux occasions. Cette mauvaise série a conduit le manager Ricardo Gareca à démissionner.

Nicolás Córdova a été nommé entraîneur intérimaire pour la deuxième fois. Depuis sa dernière prise de fonction, la forme du Chili n'a pas beaucoup évolué. Ils restent en bas du classement, avec seulement la fierté en jeu ce vendredi.

Les effectifs probables pour Brésil vs Chili

Composition attendue de Brésil : Alisson ; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro ; Bruno Guimarães, Casemiro ; Estevão, João Pedro, Martinelli ; Richarlison

Composition attendue de Chili : Gillier ; Hormazábal, Maripán, Kuscevic, Suazo ; Osorio, Echeverría, Loyola ; Tapia, Brereton Díaz, Aravena

Prendre l'avantage tôt

Le Brésil a souvent démarré fort lors des récentes qualifications pour la Coupe du Monde, même avant l'arrivée d'Ancelotti. À domicile, ils ont marqué lors de chacun de leurs quatre derniers matchs avant la pause.

Un solide bilan à domicile montre que lorsqu'ils mènent à la mi-temps, ils sont capables de conclure le match et de sécuriser les points. Jouer à nouveau au Maracanã inspirera sûrement un groupe de joueurs désireux de faire bonne impression avant un grand tournoi.

Pendant ce temps, le bilan du Chili est à l'opposé, ayant été mené à la mi-temps lors de cinq de leurs huit derniers matchs de qualification. La Roja a perdu chacun de ces matchs, rendant probable que l'équipe à domicile prenne l'avantage dans les 45 premières minutes.

Pronostic 1 Brésil vs Chili : Première mi-temps 1x2 - Brésil 1,75 sur Winamax

Les difficultés du Chili se poursuivent au Brésil

Malgré leur pire bilan de défaites dans un cycle de qualification depuis 2002, le Brésil n'a perdu qu'un seul match sur les huit derniers. Cinq de leurs sept victoires dans cette campagne ont été remportées à domicile, ce qui rend une autre victoire à domicile encore plus probable.

De plus, le Chili a perdu 10 de ses 16 matchs de qualification et n'a pas encore enregistré de victoire à l'extérieur. Leur bilan contre le Brésil est également préoccupant, avec 55 défaites, dont quatre des cinq derniers matchs à l'extérieur.

Fait intéressant, les visiteurs n'ont pas réussi à marquer lors de ces quatre défaites. Ils n'ont inscrit que neuf buts en 16 matchs et n'ont pas trouvé le chemin des filets lors de leurs sept derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde à l'extérieur.

Pronostic 2 Brésil vs Chili : 1x2 & BTTS - Brésil & Non 1,77 sur Winamax

Un nouvel attaquant prêt à briller

Ancelotti a fait des choix intéressants pour cette équipe brésilienne, car plusieurs joueurs ont dû déclarer forfait en raison de blessures lors des compétitions nationales. De plus, l'ancien entraîneur du Real Madrid a laissé de côté Vinicius Junior, Rodrygo, Eder Militao et Endrick, aidant ainsi son ancienne équipe.

L'une de ses sélections notables est l'attaquant de Cruzeiro, Kaio Jorge. Le joueur de 23 ans devrait obtenir du temps de jeu international après son impressionnant début de saison en Serie A brésilienne.

Jorge a inscrit 15 buts en 21 matchs de championnat et a contribué à 20 réalisations offensives au total. Il ne débutera pas en raison de la hiérarchie dans l'équipe, mais il pourrait entrer en tant que remplaçant et poser des problèmes à la défense chilienne.