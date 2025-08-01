Pronostic Bournemouth vs West Ham 03/08.2025 : Suivez la tendance des résultats H2H

Notre expert a analysé la forme des deux équipes. Leur historique H2H indique un résultat similaire pour leur dernier match de ce tournoi de pré-saison.

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Pronostic Bournemouth vs West Ham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Bournemouth vs West Ham

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Plus/Moins - moins de 2,5 buts - 1.99 sur Unibet

1x2 - Match nul - 3.40 sur Unibet

Bournemouth et West Ham devraient faire match nul 1-1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Après avoir manqué de peu la qualification européenne en Premier League la saison dernière, Bournemouth vise cette fois-ci la qualification. Ils ont recruté deux nouveaux joueurs, le gardien Djordje Petrovic et le latéral gauche Adrien Truffert, pour les aider à atteindre cet objectif.

Les Cherries ont connu une pré-saison largement réussie, remportant leur premier match de la Premier League Summer Series 3-0 contre Everton. Cependant, ils ont été facilement balayés par Manchester United jeudi matin, ce qui rend presque impossible pour eux de remporter le tournoi.

Même s'ils parvenaient à décrocher une victoire contre West Ham, leur bilan défavorable en face à face et le fait qu'ils auraient besoin qu'Everton batte les Red Devils signifient que gagner la série est désormais impossible.

West Ham s'est remis de sa défaite contre Manchester United avec une victoire acharnée 2-1 contre Everton jeudi. Les hommes de Graeme Potter ont dû revenir de l'arrière pour arracher trois points aux Toffees et se sortir du bas du classement.

Revigorés par ce résultat, ils pourraient tenter de prendre le dessus sur leurs homologues de la Premier League, rendant ce match passionnant pour les spectateurs neutres.

Les effectifs probables pour Bournemouth vs West Ham

Composition attendue de Bournemouth : Petrović ; Araujo, Zabarnyi, Soler, Ouattara ; Senesi, Hill ; Semenyo, Billing, Tavernier ; Evanilson

Composition attendue de West Ham : Foderingham ; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Aguerd ; Soucek, Rodriguez, Ward-Prowse ; Paqueta, Todibo, Bowen

Des buts en perspective

Les deux équipes n'ont pas hésité devant le but dans la série jusqu'à présent. Bournemouth a marqué quatre buts en deux matchs, avec une moyenne de deux par match. Cependant, Andoni Iraola sera préoccupé par leur défense car les Cherries ont encaissé quatre buts.

West Ham présente un bilan similaire ici, ayant marqué et encaissé trois buts chacun en deux matchs. Globalement, trois des quatre dernières sorties de Bournemouth ont vu les deux équipes marquer lors du match.

Les Hammers ont connu ce résultat lors de chacun de leurs cinq derniers matchs (100 %), ce qui indique que nous pourrions voir des buts des deux côtés dimanche. De plus, quatre des cinq derniers face-à-face ont produit des buts pour les deux équipes.

Pronostic 1 Bournemouth vs West Ham : BTTS - Oui - 1.57 sur Unibet

Attendez-vous à un match serré

Bien que les deux équipes soient susceptibles de trouver le chemin des filets, nous ne verrons peut-être pas une avalanche de buts pour clôturer la série. Comme c'est le dernier match de pré-saison aux États-Unis, les entraîneurs pourraient expérimenter davantage avec leurs équipes, ce qui pourrait perturber tout élan qu'ils auraient pu accumuler.

De plus, lorsque ces équipes se rencontrent, elles ne produisent pas souvent plus de deux buts. Notamment, 80 % de leurs cinq derniers face-à-face se sont terminés avec moins de deux buts marqués. Il n'est pas totalement impossible qu'ils marquent plus, mais l'histoire suggère que ce ne sera pas un match prolifique en buts.

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Les matchs nuls dominent les confrontations West Ham vs Bournemouth

West Ham aborde cette rencontre avec moins de matchs de pré-saison que leur adversaire. Ils n'en ont joué que trois, mais ont réussi à en gagner deux. Pendant ce temps, les Cherries ont passé plus de temps sur le terrain. Ils ont disputé quatre matchs au total et en ont remporté trois (75 %).

Le récent retour de West Ham boostera sûrement leur confiance, tandis que la lourde défaite de Bournemouth contre Man Utd pourrait avoir l'effet inverse sur eux. Cependant, il vaut la peine d'examiner les récentes données de face-à-face entre les clubs.

Plus souvent qu'autrement, ils finissent par se partager les points. Les deux matchs de Premier League se sont terminés par un nul la saison dernière, ce qui fait partie d'une séquence de matchs où quatre des cinq derniers se sont terminés à égalité. Un autre match nul ne serait pas une surprise.