BonusBet Unibet : comment en obtenir et les utiliser

Entre son interface intuitive, ses cotes compétitives et ses nombreuses promos, le site de paris sportifs a su séduire aussi bien les parieurs aguerris que les débutants. Parmi les offres les plus intéressantes, le Bonusbet Unibet, anciennement appelé Freebet, se distingue comme un outil particulièrement intéressant pour les parieurs, qu'ils soient novices ou habitués, désireux d'optimiser leurs stratégies sur le football.

Qu’est ce qu’un Bonusbet Unibet (Freebet) ?

Un BonusBet, c’est tout simplement un pari gratuit. Unibet vous offre un montant que vous pouvez utiliser pour miser, sans toucher à votre propre bankroll. C'est une sorte de "jeton" de pari qui fonctionne différemment d'un bonus en argent réel.

Spécificités clés des BonusBet Unibet :

Gain Net en Cash : Lorsque vous remportez un pari placé avec un Bonusbet, seul le gain NET (le montant gagné moins la mise initiale du pari gratuit) est crédité sur votre compte en CASH. Cet argent est alors disponible pour être retiré ou rejoué selon votre convenance.

Exemple : Vous placez un Freebet de 10€ sur une cote de 3.00. Si votre pari est gagnant, le gain total est de 30€. Le gain net est de 30€ - 10€ (mise du Freebet) = 20€. Ces 20€ sont crédités en argent réel sur votre compte.

Compatibilité étendue : Vous pouvez utiliser vos bonusbets sur tous les sports et événements proposés par Unibet, à l'exception des paris hippiques (Turf). Cela inclut bien sûr tous les matchs et compétitions de football.

: Vous pouvez utiliser vos bonusbets sur tous les sports et événements proposés par Unibet, à l'exception des paris hippiques (Turf). Cela inclut bien sûr tous les matchs et compétitions de football. Flexibilité d'utilisation : Les Bonusbets peuvent être utilisés en un ou plusieurs paris. Vous n'êtes pas contraint de placer la totalité du montant en une seule fois.

: Les Bonusbets peuvent être utilisés en un ou plusieurs paris. Vous n'êtes pas contraint de placer la totalité du montant en une seule fois. Aucune condition de cote ou de mise : Contrairement à de nombreux autres bonus, les paris gratuits Unibet n'imposent aucune condition de cote minimale ou de mise minimale. Vous êtes libre de parier sur la cote que vous souhaitez.

: Contrairement à de nombreux autres bonus, les paris gratuits Unibet n'imposent aucune condition de cote minimale ou de mise minimale. Vous êtes libre de parier sur la cote que vous souhaitez. Types de paris variés : Les Bonusbets sont compatibles avec tous les types de paris : simples, combinés ou systèmes.

: Les Bonusbets sont compatibles avec tous les types de paris : simples, combinés ou systèmes. Pas de date de péremption : C'est un avantage majeur ! Vos crédits de jeu Unibet n'ont pas de date de péremption. Vous pouvez les utiliser quand vous le souhaitez.

D’où viennent les BonusBets chez Unibet ?

Vous pouvez obtenir des paris gratuits chez Unibet de plusieurs manières :

Bonus de bienvenue : la porte d’entrée la plus classique.

: la porte d’entrée la plus classique. Offres et promotions : Unibet propose régulièrement des promotions ponctuelles liées à de grands événements sportifs ou à des périodes spécifiques.

: Unibet propose régulièrement des promotions ponctuelles liées à de grands événements sportifs ou à des périodes spécifiques. Missions et défis : Le site met en place des objectifs de paris spécifiques qui, une fois atteints, débloquent des Freebets.

: Le site met en place des objectifs de paris spécifiques qui, une fois atteints, débloquent des Freebets. Jeux-concours : Des Freebets peuvent être gagnés via des jeux-concours organisés sur les réseaux sociaux d'Unibet.

: Des Freebets peuvent être gagnés via des jeux-concours organisés sur les réseaux sociaux d'Unibet. Communications spéciales : En acceptant de recevoir les communications par e-mail d'Unibet, vous pouvez bénéficier d'offres spéciales.

Le bonus de bienvenue Unibet : jusqu'à 110€ avec le code UNIGOAL

Pour les nouveaux inscrits, Unibet propose une offre très simple et efficace : jusqu’à 110€ en Freebets, sans aucune condition de cote. En ce moment, ce bonus peut donc atteindre jusqu'à 110€ en BonusBet uniquement en utilisant le code promo Unibet UNIGOAL lors de votre inscription.

Comment obtenir votre bonus de bienvenue avec UNIGOAL ?

Le processus est simple et se déroule en plusieurs étapes :

Inscription et code promo : Créez votre compte Unibet sur le site ou l'application. Lors du remplissage du formulaire d'inscription, assurez-vous de saisir le code promo UNIGOAL dans le champ prévu à cet effet.

: Créez votre compte Unibet sur le site ou l'application. Lors du remplissage du formulaire d'inscription, assurez-vous de saisir le code promo UNIGOAL dans le champ prévu à cet effet. Bonus sans dépôt à la validation du compte : Après votre inscription, envoyez les pièces justificatives nécessaires pour la validation de votre compte (carte d'identité, justificatif bancaire). Une fois votre compte validé par Unibet, vous recevrez automatiquement 10€ de crédit de jeu, sans avoir besoin d'effectuer un premier dépôt.

: Après votre inscription, envoyez les pièces justificatives nécessaires pour la validation de votre compte (carte d'identité, justificatif bancaire). Une fois votre compte validé par Unibet, vous recevrez automatiquement 10€ de crédit de jeu, sans avoir besoin d'effectuer un premier dépôt. Remboursement du premier pari en BonusBet: Effectuez ensuite un premier dépôt et placez votre premier pari sportif de votre choix. Si ce pari s'avère perdant, Unibet vous le rembourse intégralement en paris gratuits, dans la limite de 100€. Le montant de votre Freebet est crédité sur votre compte sous 24 heures après le résultat du pari. Il n'y a aucune condition de cote minimale pour ce premier pari, vous pouvez donc parier sur l'événement que vous souhaitez.

Récapitulatif du fonctionnement du bonus de bienvenue

Etape Action Bonus / Bénéfice 1 - Inscription Créer un compte Unibet et saisir le code promo UNIGOAL. Accès à l'offre de bienvenue 2- Validation du Compte Envoyer les pièces justificatives (carte d'identité, RIB). 10€ de Bonusbets crédités automatiquement sur votre compte. 3 - Premier Dépôt Effectuer un dépôt initial. Le montant du bonus potentiel est défini par ce dépôt (jusqu'à 100€ remboursés en bonusbets sur le premier pari). 4 - Premier pari Placer votre premier pari sportif (ex: 100€ sur la victoire du PSG à cote 2.00, sans condition de cote) Si le pari est perdant, vous recevez jusqu'à 100€ en BonusBets sous 24h. Si gagnant, vous empochez les gains. Total Potentiel Jusqu'à 110€ en Bonusbets (10€ sans dépôt + 100€ de remboursement du 1er pari perdant

Important : Le code promo UNIGOAL ne peut être utilisé qu'une seule fois par foyer et est réservé aux nouveaux utilisateurs. Les bonus crédités sont des freebets (paris gratuits) et non de l'argent réel directement retirable.

Les missions et offres de BonusBets sur Unibet

Au-delà du bonus de bienvenue, Unibet se démarque aussi par ses missions, sortes de petits challenges à relever pour obtenir des Freebets. Ces promotions sont dynamiques et changent souvent, mais leur principe reste similaire.

Comment fonctionnent les missions ?

Objectifs clairs : Les missions vous demandent de réaliser des actions spécifiques (ex: "Placez 3 paris de 10€ minimum sur la Ligue 1", "Gagnez un combiné avec au moins 3 sélections", "Pariez sur un match de la Ligue des Champions").

: Les missions vous demandent de réaliser des actions spécifiques (ex: "Placez 3 paris de 10€ minimum sur la Ligue 1", "Gagnez un combiné avec au moins 3 sélections", "Pariez sur un match de la Ligue des Champions"). Récompense : Une fois l'objectif atteint, un Freebet est crédité sur votre compte.

: Une fois l'objectif atteint, un Freebet est crédité sur votre compte. Validité : Les missions ont souvent une durée limitée pour être complétées.

Chaque mission a ses conditions (mise minimale, cote, type de pari), mais elles sont en général simples à suivre. C’est aussi un bon moyen de varier votre manière de jouer… et de recevoir des bonus sans dépôt.

Types de missions et Bonusbets associés

Les missions peuvent être très différentes les unes des autres, mais voici des exemples courants avec les Bonusbets qu'elles peuvent vous faire gagner :

Type de mission Explication BonusBet Conditions courantes pour débloquer la mission Missions de paris simples Parier un montant défini sur un ou plusieurs paris simples, souvent sur un sport ou une compétition spécifique. 5 à 20€ de Bonusbet Mise minimale, cote minimale par pari pour que le pari compte pour la mission. Missions de paris combinés Réaliser un pari combiné avec un nombre minimum de sélections et une cote totale minimale. 10 à 30€ de Bonusbet Nombre de sélections minimum, cote minimale par sélection/combiné pour la mission. Missions sur des sports spécifiques Parier sur des matchs de football (ou d'autres sports) désignés par Unibet. 5 à 25€ de BonusBet Mise minimale, cote minimale, type de pari autorisé (ex: uniquement 1N2) pour la mission. Missions Cashout Utiliser la fonction Cash Out un certain nombre de fois ou sur un certain montant. 5 à 15€ de BonusBet Nombre d'utilisations du Cash Out, montant minimum du Cash Out pour la mission. Missions "Live Betting" (paris en direct) Placer des paris en direct sur des événements spécifiques. 5 à 20€ de bonusbet Mise minimale, cote minimale, uniquement sur les paris en direct pour la mission.

Comment bien utiliser un BonusBetUnibet sur le football ?

Un Bonusbet, c’est un pari gratuit… mais il ne faut pas le jouer n’importe comment. Sur le football, où l'incertitude est reine, le Freebet offre une marge de manœuvre appréciable.

Minimiser les risques sur des paris osés

L'un des avantages majeurs du Bonusbet est la possibilité de tenter des paris plus risqués sans mettre en péril son capital. Un score exact, un buteur improbable, une remontada de dernière minute ? Le crédit de jeu est parfait pour tenter une belle cote sans risquer vos fonds. Utiliser un pari gratuit pour ce type de pari permet d'explorer des options à fort rendement potentiel sans la crainte de perdre ses propres fonds. Si le pari est perdu, le joueur n'aura rien perdu de son solde réel. Si le pari est gagnant, le gain net est un bonus appréciable.

Tester de nouvelles stratégies de pari

Le football offre une multitude de types de paris : résultat final, double chance, buteur, plus/moins de buts, handicap, etc. Profitez de ce bonus pour expérimenter des stratégies sans pression. Un parieur pourrait, par exemple, utiliser son Bonusbet pour tester l'efficacité de sa méthode d'analyse sur les paris "les deux équipes marquent" ou "nombre de corners".

Couvrir des paris existants

Bien que moins courant, le Bonusbet peut être utilisé pour couvrir un pari déjà placé. Imaginons qu'un parieur ait misé sur la victoire d'une équipe en début de match, et que celle-ci soit menée à la mi-temps. Si vous sentez un pari mal embarqué, utilisez un crédit de jeu pour parier sur un scénario opposé. Une forme de "mini-hedge", efficace quand elle est bien pensée.Cette stratégie est plus complexe et nécessite une bonne compréhension des cotes en direct.

Miser sur des compétitions moins connues

Les grands championnats de football (Ligue 1, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga) sont généralement bien couverts par les parieurs. Les cotes sont parfois mal ajustées sur des compétitions mineures. Utilisez un Freebet pour miser sur une D2 norvégienne ou un match de MLS, pourquoi pas ? Utiliser un Bonusbet pour explorer ces marchés peut être une approche intéressante, permettant de découvrir des cotes potentiellement sous-évaluées sans risque financier.

Les précautions à prendre avec le Bonusbet Unibet

Même si le Freebet semble “gratuit”, il faut bien garder en tête ces quelques règles pour une utilisation optimale.

Caractéristiques d'utilisation des Freebets Unibet :

Caractéristiques Explication Implications pour le joueur Pas de date de péremption Les Bonusbets Unibet n'ont pas de date d'expiration. Vous pouvez les utiliser quand vous le souhaitez, sans stress. Pas de cote minimale Le pari placé avec le BonusBet peut avoir n'importe quelle cote. Vous n'êtes pas contraint par des cotes minimales, ce qui offre une grande liberté stratégique. Pas de mise minimale Vous pouvez utiliser le montant de votre pari gratuit comme vous le souhaitez Vous pouvez diviser un bonusbet important en plusieurs petits paris si vous le désirez. Gain Net en Cash Seul le gain net du pari (gain total - mise du Freebet) est crédité en argent réel sur votre compte. Comprenez bien que la mise du Freebet n'est pas récupérable, seul le profit l'est. Types de paris compatibles Valable sur les paris simples, combinés et systèmes sur tous les sports (sauf Turf). Grande flexibilité pour vos stratégies de paris sur le football.

Il est toujours important de consulter les termes et conditions spécifiques à l'attribution de chaque Freebet (notamment via des promotions ou missions), car bien que les conditions d'utilisation du Freebet lui-même soient souples, les modalités d'obtention peuvent varier.

Le Bonusbet Unibet et la législation en France

En France, la législation encadre strictement les offres promotionnelles des opérateurs de paris sportifs. L'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) veille à ce que ces offres soient transparentes et ne poussent pas au jeu excessif. Les Bonusbets Unibet sont donc conformes à cette réglementation, mais il est de la responsabilité du parieur de prendre connaissance des règles et de parier de manière responsable.

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