En plus, le site de paris sportifs offre la retransmission des meilleures compétitions sportives. Grâce à de nombreux partenariats, les championnats nationaux et des événements mondiaux sont disponibles pour les joueurs inscrits. Nous vous expliquons tout le système Betclic Live dans cet article.

Qu'est-ce que le pari en direct sur Betclic ?

Sur le site de paris sportif français Betclic, vous avez accès à une option de paris en temps réel. Cette fonctionnalité, associée à la retransmission des rencontres en direct sur Betclic TV, vous donne l’occasion de parier sur des cotes en direct tout en suivant l’événement sportif. Sur ce bookmaker, ce sont plus de 400 000 rencontres par an qui sont retransmises en direct avec un accès aux statistiques pour parier tout en suivant le streaming proposé par Betclic TV.

Le principe du Live Betting

Le pari en direct, ou pari live, est l’option proposée par un site de paris sportifs de réaliser une mise sur un événement en cours de déroulement. Les cotes en temps réel sont variables et changent rapidement selon les actions de la rencontre.

Un but, une expulsion ou une blessure auront un impact et verront les cotes changer en un instant. Vous pouvez accéder à la section Betclic Live depuis l’entête du site et accéder à tous les événements en cours.

Un petit nombre s’affiche pour indiquer le nombre de rencontres en train de se dérouler. Vous aurez un accès complet aux statistiques et lorsqu’une petite télévision est présente, vous pourrez suivre le streaming en direct en supplément.

Les avantages du pari en direct

Jouer en direct est une occasion de profiter de nombreuses cotes avec des paris sur le résultat avec des cotes variables, sur le prochain buteur et sur différentes statistiques de chaque équipe. D’autres avantages sont présents avec :

Les émotions : en suivant le match en direct et en pariant, vous aurez le sentiment de vivre la rencontre de l’intérieur et de réagir à la moindre action.

: en suivant le match en direct et en pariant, vous aurez le sentiment de vivre la rencontre de l’intérieur et de réagir à la moindre action. Les choix : vous avez de nombreuses options pour parier entre le résultat du match, le prochain buteur, la prochaine équipe à marquer ou encore le prochain gagnant d’un set au tennis.

vous avez de nombreuses options pour parier entre le résultat du match, le prochain buteur, la prochaine équipe à marquer ou encore le prochain gagnant d’un set au tennis. Cashback : vous pouvez corriger vos paris d’avant-match en utilisant le cashback proposé par Betclic et ensuite le miser sur la prochaine action du match.

: vous pouvez corriger vos paris d’avant-match en utilisant le cashback proposé par Betclic et ensuite le miser sur la prochaine action du match. Statistiques et direct : en plus d’avoir un accès à toutes les statistiques du match, vous pouvez suivre certaines rencontres en direct.

Betclic TV : L'atout incontournable du pari live

La retransmission des événements sportifs est un des avantages principaux pour les utilisateurs de Betclic Live. Cette fonctionnalité du bookmaker propose plus de 400 000 événements à l’année sur les compétitions les plus populaires du marché. Sur les rencontres diffusées, vous pouvez aussi parier en même temps que vous êtes en train de regarder le match en direct. Et l’option est disponible aussi sur votre mobile depuis un navigateur internet et sur l’application Betclic.

Présentation du service de streaming

La Betclic TV est accessible pour tous les utilisateurs enregistrés sur la plateforme et qui respectent les conditions imposées. Elle offre plus de 400 000 rencontres en direct sur différents sports avec le football, le tennis, le basket-ball et d’autres disciplines plus niches comme le volley-ball. Toutes les rencontres en direct peuvent être trouvées depuis l’onglet « Live » présent dans l’entête du site et une petite TV au niveau de l’événement donne l’accès au streaming de Betclic.

Les conditions d'accès

Afin de profiter du service de streaming de Betclic TV, des conditions doivent être respectées. Seulement les joueurs qui disposent d’un compte actif peuvent profiter de la retransmission en direct des événements. Voici les autres règles imposées :

Le compte doit avoir des fonds disponibles pour parier,

pour parier, Avoir placé un pari sportif au cours des dernières 24 heures.

Le service de streaming de Betclic TV est disponible aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Vous pouvez aussi l’utiliser depuis l’application Betclic.

L'expérience unifiée : Betclic Live et Betclic TV

Grâce à Betclic TV et aux paris sportifs en direct de Betclic Live, vous pouvez joindre le suivi des rencontres et l’accès aux statistiques pour placer vos paris en live. Ces deux options permettent de bénéficier de toutes les informations nécessaires pour jouer efficacement.

La synergie entre pari et streaming

Les paris en direct sont disponibles sur les sports les plus populaires du marché avec le streaming tennis des plus grandes compétitions de l’ATP, le football et le basket-ball avec la NBA en direct. En ayant la rencontre diffusée sur Betclic TV, vous disposez des informations nécessaires pour prendre les meilleures décisions en un court laps de temps. Pour illustrer nos propos, voici deux exemples avec un pari en direct sur le football et un sur le tennis :

Football : vous suivez la rencontre en direct depuis la Betclic TV, vous voyez une équipe avec un expulsé et en difficulté. Vous pouvez placer votre mise instantanément sur le but de l’équipe adverse ou sur l’attaquant.

: vous suivez la rencontre en direct depuis la Betclic TV, vous voyez une équipe avec un expulsé et en difficulté. Vous pouvez placer votre mise instantanément sur le but de l’équipe adverse ou sur l’attaquant. Tennis : vous pouvez voir la fatigue en direct des joueurs et vous pariez sur le résultat final du match, du jeu ou du set en cours.

Les sports phares sur Betclic TV

Sur le site de paris sportifs, vous pouvez retrouver plus de 20 sports sur lesquels parier et plus de 10 qui sont retransmis en direct. La plus grande sélection se trouve dans l’offre Betclic football, mais d’autres sports plus niches ont aussi les meilleures compétitions diffusées avec des cotes en direct. Voici ce que Betclic TV vous propose :

⚽ Football : Liga, Serie A, Bundesliga, Eredivise, Jupiler Pro League, Premiership…

: Liga, Serie A, Bundesliga, Eredivise, Jupiler Pro League, Premiership… 🎾 Tennis : Wimbledon, US Open, Roland Garros, Australian Open…

: Wimbledon, US Open, Roland Garros, Australian Open… 🏀 Basket-ball : NBA, FIBA, NBL, CBA, Euroligue, Eurocup…

: NBA, FIBA, NBL, CBA, Euroligue, Eurocup… ⭐Autres : NHL, Volley, Handball, Snooker, Fléchettes…

Betclic live : Conseils pour une stratégie gagnante

Jouer en direct est un processus différent de la méthode plus classique d’avant-match. Il faut donc se préparer pour avoir toutes les informations nécessaires afin de miser sur la bonne cote en direct et au bon moment.

Gérer son budget et ses émotions

L’option que propose Betclic Live est très intéressante, mais peut aussi s’avérer risquée. Il faut être en mesure de gérer son budget, tout autant sur les paris en avant match que sur les paris en direct. Il ne faut pas essayer de chasser des pertes, l’option live touche directement votre bankroll et vous devez gérer votre budget en pariant ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Un des conseils importants à suivre est de ne pas parier avec vos émotions, mais grâce à une analyse approfondie, aux statistiques et aux actions d’un événement. Vous devez couper vos émotions, surtout si vous suivez votre équipe favorite. Si vous avez un parti pris dans la rencontre, votre analyse pourrait être basée sur vos émotions et vous faire perdre vos mises en direct.

L'importance de la réactivité

Avec l’accès à la Betclic TV, vous pouvez suivre la rencontre et accéder en même temps à l’évolution des cotes. Afin d’obtenir les meilleures cotes, vous devez saisir l’opportunité au bon moment. Entre le suivi de la rencontre et des cotes, vous disposez de toutes les informations pour placer votre mise en quelques secondes.

Pour que ce soit efficace, vous devez avoir une bonne connexion internet qui évite les décalages et vous donne l’occasion de rapidement valider votre ticket de pari sportif en direct.

+