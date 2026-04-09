Pronostic Barcelone vs Valencia 14/09/2025 : Pedri pour marquer lors d'une victoire éclatante à domicile

Notre expert en paris s'attend à de nombreux buts dans ce match, avec Pedri marquant lors d'une victoire retentissante à domicile.

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Pronostic Barcelone vs Valencia : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Valencia

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,74 sur Winamax

Barcelone pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 1,70 sur Winamax

Pedri pour marquer à tout moment à une cote de 5,20 sur Winamax

Barcelone est attendu pour gagner 4-1 contre Valence.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Barcelone a perdu des points pour la première fois en La Liga 2025/26 lors de son dernier match. Ils n'étaient pas à leur meilleur lors d'un match nul 1-1 à Rayo Vallecano, leur seul but venant d'un penalty. Les Catalans sont devancés par le Real Madrid de deux points en tête du classement, après avoir battu Majorque et Levante lors de leurs premiers matchs.

C'est leur premier match à domicile de la saison. Cependant, il y a eu de nouveaux retards dans les travaux de construction au Camp Nou. En conséquence, le retour à domicile de Barcelone a été retardé, et cette rencontre aura lieu au stade Johan Cruyff d'une capacité de 6 000 places.

Ils affrontent une équipe de Valence qui a remporté sa première victoire il y a deux semaines. Los Che ont battu Getafe 3-0 à Mestalla. Avant cela, ils avaient fait match nul 1-1 à domicile contre la Real Sociedad et perdu 1-0 à Osasuna.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Valencia

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Koundé, Pedri, Casado, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski

Composition attendue de Valencia : Agirrezabala, Gayà, Copete, Diakhaby, Tàrrega, Foulquier, D. Lopez, Guerra, Santamaria, Rioja, Danjuma

Des buts en perspective pour le premier match à domicile de Barcelone

Bien qu'ils aient livré une performance en dessous de la moyenne à Vallecas, Barcelone a tendance à avoir des difficultés contre Rayo ces dernières années. Ce n'est pas le cas avec Valence, car les géants catalans ont marqué 18 fois lors des quatre dernières confrontations. Trois de ces rencontres ont vu au moins cinq buts au total, et il y a toutes les raisons d'en attendre plus ici.

Hansi Flick dispose de toutes ses options offensives. Marcus Rashford et Robert Lewandowski poussent pour être inclus, tandis que Raphinha pourrait être reposé après son voyage international en Amérique du Sud. En incluant les matchs amicaux, Barcelone a en moyenne 3,86 buts par match depuis leur retour à l'entraînement de pré-saison.

Cependant, ils ont parfois été vulnérables en contre. L'attaquant de Valence, Arnaut Danjuma, a la vitesse pour exploiter leur ligne haute. Avec une probabilité implicite de 54,1 %, il semble y avoir de la valeur à parier sur au moins quatre buts dans ce match.

Pronostic 1 Barcelone vs Valencia : Plus de 3,5 buts à une cote de 1,74 sur Winamax

Les hôtes pour dominer Valence à nouveau

Ces clubs se sont déjà rencontrés deux fois en 2025, et ces affrontements ont abouti à des victoires 7-1 et 5-0 pour Barcelone. Ferran Torres a marqué quatre fois contre son ancien club lors des deux rencontres, et Lamine Yamal a également impressionné à chaque fois.

Inquiétant pour Valence, ces rencontres ont toutes eu lieu après la nomination de Carlos Corberán, qui a autrement amélioré leurs résultats. Ils ont également moins de qualité à l'arrière maintenant, après les départs d'été de Giorgi Mamardashvili et Cristhian Mosquera.

Trois des quatre défenseurs qui ont concédé sept buts en janvier devraient toujours débuter ce match. Ils pourraient vivre une autre longue nuit, car de nombreux joueurs offensifs et de milieu de terrain de Barcelone ont bien commencé la nouvelle saison. L'équipe à domicile semble capable de marquer au moins trois fois, avec une probabilité implicite de 57,8 %.

Pronostic 2 Barcelone vs Valencia : Barcelone pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 1,70 sur Winamax

Pedri tire plus souvent

Bien qu'il ne soit pas typiquement connu pour son talent de buteur, Pedri a déjà marqué trois buts cette saison en cinq matchs officiels pour le club et le pays. Il a inscrit un superbe but de loin à Levante en La Liga et a marqué deux fois pour l'Espagne en Turquie le week-end dernier.

Les données sous-jacentes suggèrent qu'il a été donné plus de liberté pour se positionner plus en avant et tirer. Le joueur de 22 ans a en moyenne 1,7 tir par match dans le championnat espagnol cette saison, contre seulement 0,7 la saison dernière. Il a également tiré en moyenne toutes les 31,6 minutes durant la trêve internationale.

Avec une probabilité implicite de seulement 18,2 %, les cotes sont longues pour qu'il marque à nouveau ce week-end. Les parieurs pourraient en profiter, car le milieu de terrain montre une véritable confiance devant le but.