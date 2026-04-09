Pronostic Barcelone vs Real Sociedad 28/09/2025 : un but de Lewandowski dans une victoire à domicile

Notre expert en paris s'attend à ce que Barcelone marque au moins trois fois, avec Robert Lewandowski sur la feuille de match dans une victoire sans encaisser de but.

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Pronostic Barcelone vs Real Sociedad : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Real Sociedad

Barcelone pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 1,78 sur Winamax

Barcelone pour gagner sans encaisser à une cote de 2,52 sur Winamax

Robert Lewandowski pour marquer à tout moment à une cote de 1,78 sur Winamax

On s'attend à ce que Barcelone gagne 3-0 contre la Real Sociedad.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Barcelone a remonté pour gagner 3-1 à l'extérieur contre le nouvellement promu Real Oviedo en milieu de semaine. C'était leur sixième victoire en sept matchs compétitifs jusqu'à présent cette saison.

Hansi Flick est sûrement satisfait de la tournure des événements. La capacité de son équipe à marquer 14 buts lors de leurs quatre derniers matchs, sans leur superstar blessée Lamine Yamal, est également de bon augure.

La situation est moins positive à la Real Sociedad. Ils n'ont remporté aucun de leurs cinq premiers matchs sous la direction de leur nouvel entraîneur Sergio Francisco. Cependant, ils ont obtenu une victoire clé 1-0 à domicile contre Majorque mercredi soir.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Real Sociedad

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Martin, Christensen, E. Garcia, Koundé, Pedri, De Jong, Rashford, Olmo, Raphinha, Lewandowski

Composition attendue de Real Sociedad : Remiro, Gomez, Caleta-Car, Zubeldia, Aramburu, B. Mendez, Gorrotxategi, Marin, Barrenetxea, Oyarzabal, Kubo

L'attaque prolifique de Barcelone prête à frapper à nouveau

L'ajout estival de Marcus Rashford a offert à Barcelone une nouvelle option dans le dernier tiers du terrain, et ils en ont eu besoin ces quinze derniers jours. La forme impressionnante de Ferran Torres crée également une véritable concurrence pour le poste d'attaquant.

Les chiffres offensifs de Barcelone sont très impressionnants. Ils sont les meilleurs buteurs des cinq grands championnats européens avec 19 buts. Leur total de 13,6 xG est également le chiffre le plus élevé de ces compétitions, et ils sont aussi forts que la saison dernière.

Il est possible que Yamal soit suffisamment en forme pour figurer sur le banc lors de ce match. Même si ce n'est pas le cas, ils devraient avoir suffisamment de puissance de feu pour punir une défense de la Real Sociedad qui a concédé 9,6 xG jusqu'à présent. C'est le sixième pire record en La Liga.

Pronostic 1 Barcelone vs Real Sociedad : Barcelone pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 1,78 sur Winamax

La Real peine à trouver le chemin des filets

Les visiteurs ont également des problèmes à l'autre bout du terrain. Ils parviennent à se créer de nombreuses positions avancées, et leur moyenne de 16,0 tirs par match est le quatrième chiffre le plus élevé en La Liga. Cependant, leur taux de conversion des tirs est le plus bas de la division, et ils n'ont marqué que six buts jusqu'à présent.

Ces tendances sont en grande partie une continuation des saisons récentes. Ils ont eu du mal devant le but la saison dernière, avec une moyenne de seulement 0,92 but par match en La Liga. Mikel Oyarzabal est leur menace la plus fiable, mais même lui n'a pas atteint les deux chiffres pour les buts en championnat depuis la saison 2020/21.

Barcelone a remporté ses deux premiers matchs à domicile sans encaisser de but. Ils ont tellement de contrôle au milieu de terrain que leurs adversaires voient rarement suffisamment le ballon pour inquiéter la défense catalane. Les hôtes semblent capables de gagner ce match sans encaisser de but avec une probabilité implicite de 40%.

Pronostic 2 Barcelone vs Real Sociedad : Barcelone pour gagner sans encaisser de but à une cote de 2,52 sur Winamax

Lewandowski pour capitaliser sur son but en milieu de semaine

Avec Ferran ayant débuté tous les matchs de championnat de Barcelone jusqu'à présent, l'international espagnol mérite un repos avant la visite en Ligue des champions du PSG. Cela devrait offrir une opportunité à Lewandowski de mener l'attaque.

Le début de saison de l'attaquant vétéran a été perturbé par une blessure, mais il semble à nouveau en forme maintenant. Malgré ces problèmes de condition physique et la menace pour sa place, le joueur de 37 ans a tout de même marqué trois fois en La Liga cette saison. Ces buts ont été marqués à un rythme d'un toutes les 54 minutes.

Il a marqué de la tête à Oviedo jeudi soir pour aider le Barça à renverser la situation. Cela fait quatre buts en cinq apparitions pour le club et le pays. Lewandowski espérera augmenter son compteur face à une défense suspecte de la Real Sociedad.