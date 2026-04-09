Pronostic Barcelone vs PSG 01/10/2025 : Yamal pour inspirer une victoire à domicile

Notre expert en paris s'attend à ce que ce match soit riche en buts, et que Lamine Yamal brille dans une victoire à domicile.

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Pronostic Barcelone vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs PSG

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Lamine Yamal pour marquer à tout moment à une cote de 2,92 sur Winamax

Barcelone pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 2,66 surWinamax

On s'attend à ce que Barcelone gagne 3-1 contre le PSG.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Barcelone a remporté une victoire 2-1 contre la Real Sociedad le week-end dernier, reprenant ainsi la tête du classement de la Liga. C'était leur septième victoire en huit rencontres compétitives cette saison.

Ils ont commencé la Ligue des Champions avec une victoire 2-1 à Newcastle, grâce à un superbe doublé de Marcus Rashford. Le PSG a également impressionné lors de son ouverture européenne, dominant l'Atalanta 4-0 au Parc des Princes. Les deux équipes ont trois points avant ce choc.

Le PSG a remporté cinq de ses six matchs de Ligue 1 jusqu'à présent. Leur seul revers est survenu lors d'une défaite 1-0 contre leurs rivaux de Marseille au Stade Vélodrome.

Les effectifs probables pour Barcelone vs PSG

Composition attendue de Barcelone : Szczesny, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Koundé, De Jong, Pedri, Rashford, Olmo, Yamal, Ferran

Composition attendue de PSG : Chevalier, Mendes, Pacho, Beraldo, Hakimi, Mayulu, Vitinha, Ruiz, Barcola, Ramos, Mbaye

Un PSG décimé par les blessures en difficulté

Cela s'annonçait comme un excellent duel entre les champions d'Europe en titre et l'un des principaux prétendants au trophée de cette saison. Cependant, l'équipe du PSG qui se déplacera à Barcelone sera nettement plus faible que celle qui a remporté le titre 2024/25.

Ils sont déjà privés d'attaquants clés comme Ousmane Dembélé et Désiré Doué, et ont eu de nouvelles inquiétudes concernant plusieurs joueurs stars ces derniers jours. Fabián Ruiz, Marquinhos, Vitinha, Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia ont tous des soucis. Bien que Luis Enrique espère que certains de ces joueurs pourront jouer, il est clair qu'ils ne seront pas à pleine puissance.

Bien que Barcelone ait également quelques problèmes de blessure, ils continuent d'obtenir des résultats. L'équipe de Hansi Flick a marqué 16 buts lors de ses cinq matchs depuis la dernière trêve internationale, malgré le fait que Lamine Yamal n'ait pas été titulaire dans ces rencontres. L'entraîneur allemand disposera de plus d'options offensives cette saison.

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Yamal de retour en forme

L'ailier vedette du Barça est revenu du banc le week-end dernier. Yamal n'a mis qu'une minute pour avoir un impact, créant une occasion de but pour Robert Lewandowski immédiatement après son entrée. L'adolescent a également montré des gestes techniques sublimes, sans aucun signe de son récent problème de blessure.

Cela augmente ses chances d'avoir un impact majeur dans ce match. Avec Raphinha sur la touche, Yamal sera attendu pour apporter une grande partie de la menace offensive. Il pourrait également être chargé des penalties si Ferran Torres est préféré à Lewandowski en pointe.

L'international espagnol a une moyenne de 5,59 tirs par 90 minutes pour Barcelone cette saison. C'est une augmentation par rapport à 4,54 en Liga la saison dernière. Il a déjà marqué deux fois, malgré seulement trois titularisations. On peut parier sur Yamal pour qu'il trouve le chemin des filets ici avec une probabilité implicite de 34,5%.

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Les hôtes peuvent marquer au moins trois buts

Le Barça a souvent joué avec style en Ligue des Champions la saison dernière. Ils ont marqué trois buts ou plus dans 71 % de leurs matchs de la compétition. Cela incluait leur affrontement en phase de ligue avec le Bayern Munich et les deux manches de leur demi-finale contre l'Inter Milan.

Ces matchs suggèrent qu'ils peuvent certainement causer de nombreux problèmes à une défense du PSG affaiblie. Ils s'attendront également à prendre le contrôle au milieu de terrain. Pedri et Frenkie de Jong ont dominé lors de l'ouverture de la Ligue des Champions de Barcelone, ayant complété plus de 90 % de leurs passes.

Le PSG a montré des faiblesses lors de ses récents matchs à l'extérieur. Ils ont concédé trois buts à Toulouse fin août. Pendant ce temps, ils ont été battus 1-0 par leurs rivaux de Marseille lors de leur dernier match à l'extérieur, alors que l'équipe de Roberto De Zerbi a créé trois grosses occasions.