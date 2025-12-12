Pronostic Barcelone vs Osasuna 13/12/2025 : Yamal propulse les hôtes vers la victoire

Notre expert en paris s'attend à ce que les visiteurs marquent. Pourtant, Lamine Yamal devrait aider Barcelone à consolider son avance en tête du classement.

Pronostic Barcelone vs Osasuna : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Osasuna

Les deux équipes marquent à une cote de 1,58 sur Winamax

Plus de 1,5 buts en première mi-temps à une cote de 1,64 sur Winamax

Lamine Yamal marque à tout moment à une cote de 2,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 3-1 Osasuna

Pronostic des buteurs : Barcelone – Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha ; Osasuna – Victor Muñoz

Barcelone a affronté un test plus difficile que prévu en milieu de semaine. Cependant, ils ont réussi à s'imposer 2-1 contre l'Eintracht Francfort. Jules Koundé a été le héros inattendu, marquant un doublé et aidant le Barça à enregistrer sa sixième victoire en sept matchs. Ils ont remporté six matchs consécutifs en Liga et ont pris quatre points d'avance sur le Real Madrid.

Osasuna est dans les six derniers avec seulement 15 points après ses 15 premiers matchs sous Alessio Lisci. Ils ont obtenu une victoire à domicile de 2-0, très nécessaire, contre Levante, également en difficulté, lundi soir. Cependant, ils restent sans victoire en déplacement dans le championnat.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Osasuna

Composition attendue de Barcelone : J. García, Balde, E. García, Cubarsi, Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha, Fermin, Yamal, Ferran

Composition attendue d’Osasuna : Herrera, Bretones, Catena, Boyomo, Rosier, Torro, Moncayola, Rubén, Oroz, Muñoz, Budimir

Les visiteurs perceront la défense du Barça

Barcelone a une moyenne de 2,94 buts par match en Liga cette saison. Avec tous leurs principaux attaquants actuellement disponibles, Hansi Flick dispose de nombreuses options de qualité en attaque. Par conséquent, un but à domicile à un moment donné semble presque inévitable dans ce match.

Cependant, il y a des raisons de penser qu'Osasuna peut aussi marquer. Le Barça continue de laisser de l'espace derrière sa ligne défensive. L'attaquant de l'Eintracht Francfort, Ansgar Knauff, a été le dernier à l'exploiter. Les Catalans continuent de concéder les mêmes types de buts.

C'est désormais un seul match sans encaisser de but en 16 sorties compétitives pour les hôtes. Les deux équipes ont marqué dans 14 de ces matchs. Avec Victor Muñoz capable d'exploiter le point faible du Barça, ce match devrait également voir les deux équipes marquer.

Pronostic 1 Barcelone vs Osasuna : Les deux équipes marquent à une cote de 1,58 sur Winamax

Attendez-vous à des buts précoces au Camp Nou

Une autre tendance claire dans les récents matchs de Barcelone a été la fréquence des buts précoces. Il y en a eu trois dans les 13 premières minutes de leur victoire 5-3 à l'extérieur contre le Real Betis le week-end dernier. Les Catalans en ont ajouté deux autres avant la pause alors qu'ils sont revenus de l'arrière pour mener 4-1.

Ils ont tendance à attaquer dès le coup d'envoi. Flick semble relativement peu préoccupé par le fait que l'équipe encaisse tôt. Le Barça a été mené en première mi-temps lors de chacun de ses cinq derniers matchs. Cependant, ils ont quand même réussi à revenir et à gagner quatre de ces matchs.

13 des 15 dernières rencontres du Barça dans toutes les compétitions ont livré au moins deux buts en première mi-temps. Osasuna a également tendance à marquer tôt. 71 % de leurs buts en championnat sont venus avant la pause. Étant donné cela, parier sur plus de 1,5 buts en première mi-temps avec une probabilité implicite de 57,1 % semble offrir de la valeur.

Pronostic 2 Barcelone vs Osasuna: Plus de 1,5 buts en première mi-temps à une cote de 1,64 sur Winamax

Yamal pour briller pour les hôtes en forme

Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres et Robert Lewandowski semblent se disputer deux places dans cette équipe de Barcelone. Cependant, il est clair que Lamine Yamal occupe une place spéciale aux yeux de Flick. L'adolescent a débuté les six matchs depuis la dernière trêve internationale et n'a pas été remplacé avant la 80e minute.

Il pourrait enfin se reposer lorsque le Barça se déplacera pour affronter les modestes Guadalajara en Coupe du Roi mardi prochain. Cependant, Yamal devrait toujours jouer un rôle important dans ce match.

L'international espagnol est en bonne forme devant le but, ayant marqué lors de cinq de ses neuf dernières apparitions. Il a même pris en charge certains tirs au but lorsque Lewandowski n'est pas sur le terrain.

La moyenne de Yamal de 4,3 tirs par match est seulement dépassée par Kylian Mbappé en Liga. Il marque en moyenne un but toutes les 165 minutes dans l'élite espagnole. Avec une probabilité implicite de 47,6 %, Yamal est susceptible d'ajouter à son total de buts dans ce match.

Pronostic 3 Barcelone vs Osasuna : Lamine Yamal marque à tout moment à une cote de 2,00 sur Winamax

