Pronostic Barcelone vs Gérone 18/10/2025 : Rashford pour marquer dans la victoire du derby catalan

Notre expert en paris prévoit une première mi-temps animée, avec Marcus Rashford et Ferran Torres marquant lors d'une victoire à domicile.

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Pronostic Barcelone vs Gérone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Gérone

Mi-temps avec le plus de buts - 1ère mi-temps à une cote de 2,90 sur Winamax

Ferran Torres pour marquer à tout moment à une cote de 1,77 sur Winamax

Marcus Rashford pour marquer à tout moment à une cote de 1,93 sur Winamax

Barcelone est attendu pour gagner 3-1 contre Gérone.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La saison de Barcelone avait été presque parfaite jusqu'à deux résultats vraiment décevants juste avant la pause internationale. Ils ont été battus 2-1 à domicile par le PSG en Ligue des Champions, même si les visiteurs manquaient de nombreux joueurs clés. Pour aggraver les choses, le Barça a subi une défaite 4-1 à Séville en La Liga quatre jours plus tard. C'était de loin leur pire performance sous la direction de Hansi Flick.

Quant à Gérone, ils sont remontés du bas du tableau avec une victoire 2-1 à domicile contre Valence lors de leur dernier match. Bien que l'équipe de Michel ait perdu ses trois premiers matchs, elle a montré des améliorations récemment. Cependant, elle semble toujours engagée dans une lutte pour le maintien.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Gérone

Composition attendue de Barcelone : Szczesny, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Koundé, De Jong, Pedri, Rashford, Fermin, Yamal, Ferran

Composition attendue de Gérone : Gazzaniga, Blind, Reis, A. Martinez, Moreno, Witsel, Solis, Rincon, Portu, Gil, Vanat

Buts attendus avant la pause

Barcelone a été très faible défensivement en première mi-temps à Séville, car leurs adversaires ont souvent franchi leur ligne haute. Les Andalous auraient pu marquer plus de deux fois avant la pause si Isaac Romero avait été plus précis.

Gérone devrait défier la défense dans ce match, surtout avec Vladyslav Vanat, qui s'avère être une bonne recrue en attaque. Ils n'ont marqué que deux buts à l'extérieur, mais les deux sont venus dans les 15 premières minutes. Michel voudra que son équipe commence agressivement contre une défense à domicile qui pourrait être nerveuse après leur récente lourde défaite.

Six des neuf buts encaissés par le Barça en championnat jusqu'à présent sont venus avant la pause. Cependant, ils remarqueront également de nombreuses faiblesses dans la défense adverse. Flick voudra une réaction, et vu l'écart de qualité, son équipe pourrait facilement prendre le contrôle de ce match avec de nombreux buts en début de rencontre.

Pronostic 1 Barcelone vs Gérone : Mi-temps avec le plus de buts - 1ère mi-temps à une cote de 2,90 sur Winamax

Ferran prêt à s'illustrer dans le derby catalan

Les blessures de Robert Lewandowski, Raphinha et Dani Olmo signifient que Barcelone n'aura pas beaucoup de profondeur en attaque samedi. Comme Fermin Lopez et Lamine Yamal se remettent également de leurs problèmes, Ferran et Rashford seront cruciaux.

Le premier a eu ses propres soucis de forme physique le week-end dernier, ce qui l'a obligé à se retirer de l'équipe d'Espagne. Cependant, ce n'était qu'une précaution en raison d'une légère tension à l'ischio-jambier. Il devrait être prêt à débuter ce match.

Le joueur de 25 ans a déjà marqué cinq fois pour le Barça toutes compétitions confondues cette saison. Ces buts ont été inscrits à un rythme d'un toutes les 129 minutes. Son total xG en La Liga est de 4,3, juste derrière Kylian Mbappé.

Ferran pourrait valoir la peine d'être soutenu pour marquer à tout moment contre l'équipe avec le pire bilan défensif de l'élite espagnole.

Pronostic 2 Barcelone vs Gérone : Ferran Torres pour marquer à tout moment à une cote de 1,77 sur Winamax

Rashford pour capitaliser sur son premier but en La Liga

Avec peu d'alternatives en attaque, Rashford est susceptible de jouer l'intégralité du match. Il n'a pas débuté dans les deux matchs de l'Angleterre pendant la pause internationale, donc le joueur de 27 ans devrait être frais et prêt à l'action.

Rashford a bien commencé sa carrière à Barcelone. Son doublé en Ligue des Champions à Newcastle a mis en évidence sa capacité à bien performer dans les grandes compétitions. Il a également marqué pour la première fois en La Liga à Séville lors de leur dernier match, avec une belle finition.

La seule surprise est qu'il ait fallu autant de temps à l'Anglais pour marquer son premier but. Il a une moyenne de 3,69 tirs par 90 minutes, ce qui est la huitième meilleure statistique de l'élite espagnole. Seuls trois joueurs peuvent surpasser sa moyenne de 1,75 tirs cadrés par 90 minutes.

Gérone concède en moyenne 2,13 buts par match. Par conséquent, Rashford semble être un bon pari pour marquer à tout moment, avec une probabilité implicite de 52,4 %.