La course au titre pour Marseille et au maintien pour Auxerre. Le pronostic Auxerre vs Marseille pour cette journée de championnat.

+

Les meilleurs paris pour Auxerre Marseille

Une rencontre inégale ce samedi 1er novembre en Bourgogne. Les trois cotes choisies par notre expert Ligue 1 :

Notre pronostic Auxerre vs Marseille voit Marseille gagner ce match 2 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les pronostics d’avant saison ne se sont pas trompés en voyant Auxerre en difficulté et jouer sa survie dans l’élite. Actuellement, ils sont dix-septième et avant-dernier avec seulement 2 victoires et 7 points enregistrés. Pire, ils disposent de la plus mauvaise attaque du championnat avec 7 petits buts marqués en 10 journées. Ils sortent d’un revers à Strasbourg 3 buts à 0 et se voient maintenant recevoir l’Olympique de Marseille, troisième au classement.



Les Olympiens ne sont pourtant pas au mieux, malgré leur position au classement. Ils sont sur une série de trois matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Leur dernier faux-pas a eu lieu en milieu de semaine à domicile contre Angers. Un match nul 2 buts partout avec un but encaissé au bout du temps additionnel. Un revers qui laisse le PSG reprendre la tête avec deux points d’avance.

Les effectifs probables pour Auxerre Marseille

Composition attendue de Auxerre : Leon - Sierralta, Diomandé, Akpa - Senaya, Owusu, Danois, Oppegard - Casimir, Sinayoko, Mara

Composition attendue de Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Pavard, Emerson - O'Riley, Hojbjerg - Greenwood, Gomes, Paixao - Vaz

Marseille en favori logique pour ce match

C’est un grand écart qui sépare les deux équipes. D’un côté, Marseille, troisième du championnat avec 19 points, et de l'autre Auxerre, dix-septième avec 7 points. Une différence de 12 points, mais aussi dans le jeu et le talent des équipes.

Les Phocéens disposent de plus de moyens et d’une équipe bien plus complète avec de nombreux internationaux. Ils jouent la Ligue des Champions et luttent pour le titre en Ligue 1, pendant que Auxerre joue pour sa survie.

Les joueurs de Christophe Pélissier sont pourtant bien meilleurs à domicile. Ils ont réussi à remporter leurs deux succès à la maison face à Toulouse, le dernier en date, et Lorient en début de saison. Avec seulement 4 buts inscrits à domicile, ils ne devraient pas être trop dangereux pour les Marseillais qui ont grandement besoin de se relancer.

Une équipe à la peine offensivement et une solide défensivement en face

Sur cette rencontre, c’est une équipe qui a marqué 7 buts en 10 journées qui affronte une autre qui en a encaissé 11 en autant de journées. Un affrontement de type David contre Goliath, où il sera fort probable de voir les Marseillais prendre le dessus et ne pas encaisser de buts. Marseille a réussi son déplacement face à un plus petit avec une victoire 3 buts à 0 contre Metz et dispose d’une occasion similaire ce week-end.

Auxerre n’a inscrit que 4 buts en 5 matchs au stade l’Abbé Deschamps et se retrouve confronté à une équipe de grande qualité. Il leur sera difficile de contourner le bloc et le pressing imposés par les joueurs de Roberto de Zerbi et de pouvoir tromper le gardien argentin, Geronimo Rulli.

Un jeune buteur en forme du côté Marseillais

Marseille n’est pas le club le plus connu pour former de jeunes talents, mais il arrive que certains se frayent un chemin vers l’équipe première. C’est le cas du jeune Robinio Vaz qui commence à obtenir des minutes supplémentaires et quelques titularisations, comme ce fut le cas contre Lens lors de la huitième journée du championnat.

En forme, il est entré à la pause contre Angers et il lui aura suffi de 45 minutes pour inscrire son premier doublé en Ligue 1.

Avec une telle performance et les échéances à venir, Roberto de Zerbi devrait lui redonner sa confiance et du temps de jeu à Auxerre. Une occasion en or de montrer sa progression et qu’il est une solution à la pointe de l’attaque Olympienne derrière Aubameyang.