Pronostic Arsenal vs West Ham 04/10/2025 : la défense de Nuno face à des Gunners fatigués

West Ham se déplace à l'Emirates Stadium sous la direction de Nuno Espirito Santo. Les Gunners parviendront-ils à l'emporter et à accentuer la pression sur Liverpool ?

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Pronostic Arsenal vs West Ham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs West Ham

Match nul-Arsenal (Mi-temps-Fin de match) à une cote de 6,25 chez Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 2,25 avec Winamax

Bukayo Saka et Jarrod Bowen (1+ Tir cadré chacun) à une cote de 3,25 avec Winamax

Nous nous attendons à une victoire d'Arsenal et à un match avec peu de buts.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Nuno Espírito Santo dirige son deuxième match en tant qu'entraîneur de West Ham, ce qui sera son premier derby londonien contre Arsenal ce samedi après-midi.

La victoire tardive d'Arsenal contre Newcastle United a permis aux Gunners de se rapprocher à deux points des leaders de la Premier League, Liverpool, qui a perdu contre Crystal Palace. La seule défaite des Gunners en championnat cette saison a été contre les Reds d'Arne Slot. Mis à part cela, les hommes de Mikel Arteta sont en grande forme, n'ayant concédé que trois buts en six matchs.

Arsenal doit faire face à deux problèmes avant ce week-end. Le premier est la courte pause entre leur match de Ligue des Champions contre l'Olympiakos mercredi soir. De plus, ils ont joué un match de championnat contre les Hammers samedi après-midi. Arteta pourrait avoir besoin de faire tourner son équipe, en alignant peut-être des joueurs comme Leandro Trossard et Eberechi Eze pour s'assurer que la ligne d'attaque d'Arsenal ait de l'énergie fraîche.

West Ham s'est séparé de Graham Potter la semaine dernière et a rapidement nommé Nuno Espírito Santo pour le remplacer. L'ancien entraîneur de Nottingham Forest était aux commandes lorsque les Hammers ont fait match nul 1-1 à Everton. L'équipe s'est ressaisie après avoir concédé le premier but pour égaliser dans un match qui manquait de qualité.

Avec une seule victoire en six matchs de Premier League et 14 buts encaissés, les Hammers ont actuellement le pire bilan défensif de la division. Nuno était fier de sa défense solide à Forest. Il visera à créer un schéma défensif similaire pour West Ham, en commençant par le déplacement redoutable à l'Emirates Stadium.

Les effectifs probables pour Arsenal vs West Ham

Composition attendue de Arsenal : Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Rice, Zubimendi, Saka, Trossard, Gyokeres

Composition attendue de West Ham : Areola, Walker-Peters, Diouf, Kilman, Mavropanos, Magassa, Fernandes, Paqueta, Summerville, Bowen, Fullkrug

Les Gunners finiront par battre West Ham

West Ham a gagné lors de ses deux dernières visites en Premier League à l'Emirates Stadium. Cependant, il est peu probable qu'ils remportent une troisième victoire consécutive ce week-end. Étant donné le désir d'Arsenal de dépasser Liverpool en tête de la Premier League, ils seront désireux de gagner à nouveau ce week-end.

Cependant, ce ne sera pas une tâche facile. Bien que West Ham ait concédé 14 buts cette saison, Nuno Espírito Santo pourrait resserrer leur défense. Une approche plus défensive et axée sur la sécurité est attendue à l'Emirates Stadium.

Le potentiel de fatigue physique et mentale chez les joueurs d'Arsenal après leur match de Ligue des Champions mercredi est un facteur. C'est pourquoi Arsenal est susceptible de marquer tard en seconde mi-temps pour sécuriser une victoire.

Pronostic 1 Arsenal vs West Ham : Match nul-Arsenal (Mi-temps-Fin de match) à une cote de 6,25 chez Winamax

Pas de festival de buts après les exploits en Ligue des Champions

Trois des quatre dernières confrontations entre ces deux équipes à l'Emirates Stadium ont vu deux buts ou moins marqués. Malgré cela, les marchés de paris indiquent qu'il n'y a que 42,2 % de chances que ce match se termine avec moins de 2,5 buts.

Compte tenu des efforts européens d'Arsenal en milieu de semaine et du désir de Nuno de resserrer la défense des Hammers, un match avec peu de buts est très probable. En fait, il y a au moins 50 % de chances que moins de 2,5 buts soient marqués samedi.

C'est donc l'option de valeur parmi notre trio de pronostics pour Arsenal vs West Ham.

Pronostic 2 Arsenal vs West Ham : Moins de 2,5 buts à une cote de 2,25 avec Winamax

Saka et Bowen comme menaces offensives

Jarrod Bowen a aidé West Ham à égaliser lundi soir à Everton avec un but en seconde mi-temps. Il a une moyenne de 1,17 tirs cadrés par match cette saison. Pendant ce temps, Bukayo Saka d'Arsenal a une moyenne de 0,50 tirs cadrés par match.

Avec le taux moyen de Bowen de 1,17 pour cadrer un tir à chaque match et le taux de Saka actuellement à 0,50, les marchés de paris ont sous-évalué la probabilité que les deux marquent ce week-end.

Ils suggèrent que les deux joueurs n'ont que 30,77 % de chances de cadrer un tir. Cela peut sembler faible compte tenu de leur rendement récent en 2025/26.