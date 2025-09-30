Pronostic Arsenal vs Olympiakos 01/10/2025 : les Gunners devraient dominer

Les Gunners devraient l'emporter à domicile, avec les hommes de Mikel Arteta prêts à dominer à l'Emirates.

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Pronostic Arsenal vs Olympiakos : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Olympiakos

Arsenal pour garder sa cage inviolée à une cote de 1,75 sur Winamax

But marqué entre la 76e et la 90e minute à une cote de 1,82 sur Winamax

Viktor Gyökeres comme buteur à tout moment à une cote de 1,84 surWinamax

Nous prévoyons une victoire confortable 2-0 pour Arsenal contre Olympiacos.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Arsenal a remporté six de ses huit matchs toutes compétitions confondues cette saison, n'en perdant qu'un seul. Les hommes de Mikel Arteta sont difficiles à battre et affichent une attitude résiliente. Même avec des changements, ils devraient être trop forts pour les Grecs.

Olympiacos n'a pas encore connu la défaite en 2025/26 et a déjà gardé sa cage inviolée à quatre reprises, y compris lors de son premier match de LDC contre Pafos. Cependant, l'attaque des Gunners sera la plus dangereuse qu'ils aient affrontée jusqu'à présent. Si Levadiakos a déjà marqué contre eux, Arsenal le peut aussi. La Super League a trouvé le chemin des filets deux fois avant de subir une défaite 3-2 contre Thrylos le week-end dernier.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Olympiakos

Composition attendue de Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Zubimendi, Rice, Saka, Ødegaard, Martinelli, Gyökeres

Composition attendue de Olympiakos : Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Zubimendi, Rice, Saka, Ødegaard, Martinelli, Gyökeres

La défense redoutable d'Arsenal

Ils ont peut-être concédé lors de deux de leurs trois derniers matchs, mais la défense d'Arsenal reste redoutable. Liverpool, Manchester City et Newcastle United sont les seules équipes à avoir marqué contre eux - et seuls les Reds ont réussi à gagner. Olympiacos doit être en grande forme s'ils veulent percer la défense d'Arteta.

Les Grecs marquent beaucoup cette saison. Mehdi Taremi a déjà inscrit quatre buts, et Chiquinho et Ayoub El Kaabi en ont marqué trois chacun. Cependant, ils n'ont pas encore affronté une équipe comme les Gunners. Ils risquent de rencontrer des difficultés, même si les hôtes modifient la composition qui a battu les Magpies le week-end dernier.

Arsenal a gardé sa cage inviolée à cinq reprises jusqu'à présent, y compris lors d'un match important à l'extérieur contre l'Athletic Bilbao, et ils devraient en garder une autre ici. Les hommes de José Luis Mendilibar feront face à un défi de taille à Londres.

Pronostic 1 Arsenal vs Olympiakos : Arsenal pour garder sa cage inviolée à une cote de 1,75 sur Winamax

Difficultés tardives à l'Emirates

Arsenal a marqué le plus de buts en seconde mi-temps en Premier League cette saison. Cinq de ces huit buts ont été inscrits après la 76e minute. Ils ont marqué six fois après ce point lors de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à montrer un caractère impressionnant dernièrement.

L'absence de Noni Madueke est dévastatrice, et Kai Havertz et Gabriel Jesus sont absents pour une longue période. Cependant, les retours de Bukayo Saka et Martin Ødegaard sont significatifs. De plus, les hôtes auront une réelle qualité sur leur banc, ce qui leur permettra d'augmenter la pression à mesure que le match se termine si nécessaire.

De plus, si Olympiacos marque, ce sera entre la 76e et la 90e minute. Ils ont marqué huit fois dans cette période en Super League cette saison, soit deux fois plus que les autres équipes de la division.

Pronostic 2 Arsenal vs Olympiakos :But marqué entre la 76e et la 90e minute à une cote de 1,82 sur Winamax

Gyökeres pour marquer à nouveau

L'attaquant vedette d'Arsenal n'a pas marqué lors de ses quatre derniers matchs depuis son but contre Nottingham Forest plus tôt ce mois-ci et sera désireux de marquer à nouveau. Bien que Viktor Gyökeres ait eu un record impressionnant pour le Sporting la saison dernière, il a une expérience limitée en Ligue des Champions. Ce match sera son 10e en LDC, et il ne serait pas surprenant qu'il marque un but pour célébrer ce jalon.

Le Suédois a prouvé qu'il pouvait être redoutable, surtout contre des équipes moins favorisées. De plus, Arteta veillera à ce que sa confiance reste intacte dans ce match. Cependant, ils ne voudront pas sous-estimer les géants grecs, donc les changements devraient être mineurs.

Avec des joueurs comme Saka, Eberechi Eze et Gabriel Martinelli sur le terrain, les Gunners ont de nombreuses menaces. Cependant, en tant qu'attaquant principal, Gyökeres semble être la meilleure option.