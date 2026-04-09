Pronostic Arsenal vs Brighton 29/10/2025 : Merino propulse Arsenal vers la victoire

Notre expert en paris s'attend à ce qu'Arsenal, avec une composition comprenant de nombreux remplaçants, l'emporte de justesse face à une équipe de Brighton plutôt solide.

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Pronostic Arsenal vs Brighton : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Brighton

1x2 - Arsenal à une cote de 1,36 sur Winamax

BTTS - Oui à une cote de 1,64 sur Winamax

Buteur à tout moment - Mikel Merino à une cote de 3,45 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 3-2 Brighton

Pronostic des buteurs : Arsenal – Mikel Merino, Ethan Nwaneri, Gabriel Martinelli; Brighton – Diego Gomez, Danny Welbeck

Arsenal a récemment battu Crystal Palace à l'Emirates Stadium en Premier League. Ce n’était pas une victoire décisive, car les visiteurs ont failli égaliser en fin de match. Cependant, la défense des Gunners a été solide, enregistrant un autre clean sheet cette saison. Ils n'ont concédé que trois buts en 13 matchs compétitifs toutes compétitions confondues. Mikel Arteta devrait probablement faire tourner son effectif cette semaine, ce qui pose la question de leur capacité à rester résilients en défense.

Le club du nord de Londres n’a pas remporté la League Cup depuis longtemps. Bien qu'ils aient atteint les demi-finales la saison dernière, ils ont été éliminés par Newcastle. C'est une opportunité pour Arteta d'ajouter ce trophée à son palmarès.

Cependant, les hôtes doivent d'abord battre Brighton et Hove Albion. Bien que les Seagulls sortent d'une lourde défaite 4-2 contre Manchester United, Fabian Hurzeler devrait encourager ses joueurs à se concentrer sur leur solide performance jusqu'à présent. L'équipe côtière a déjà battu Oxford United et Barnsley, elle doit donc être confiante pour passer le quatrième tour de la compétition.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Brighton

Composition attendue de Arsenal : Arrizabalaga, White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly, Norgaard, Eze, Nwaneri, Saka, Martinelli, Merino

Composition attendue de Brighton : Steele, Kadioglu, Coppola, Boscagli, Veltman, Baleba, Milner, Gomez, Welbeck, Watson, Tzimas

Brighton a rebondi

L'équipe à domicile devrait subir plusieurs changements par rapport à celle qui a battu Palace le week-end dernier. La profondeur de l'effectif d'Arsenal sera mise à l'épreuve ici, mais leur qualité suggère qu'ils devraient être capables de relever le défi.

Il est à noter qu'une composition similaire a battu Port Vale 2-0 au tour précédent. Les Gunners ont subi leur dernière défaite contre Liverpool. Depuis, ils sont sur une série de 10 matchs sans défaite, incluant sept victoires consécutives.

La série de cinq matchs sans défaite des visiteurs a pris fin le week-end dernier, une série qui s'est produite entre deux défaites. Les deux confrontations directes en Premier League la saison dernière se sont soldées par un match nul.

Cependant, les Gunners ont remporté les deux rencontres précédentes. Les Seagulls étaient des adversaires redoutables pour les Nord-Londoniens au début de la décennie, mais l'équipe à domicile semble avoir renversé la tendance.

Pronostic 1 Arsenal vs Brighton : 1x2 - Arsenal à une cote de 1,36 sur Winamax

Les changements en défense pourraient causer des problèmes

Les visiteurs pourraient profiter des changements majeurs dans la défense d'Arsenal. Cela sera difficile car l'équipe de Mikel Arteta possède actuellement l'une des défenses les plus solides d'Europe. Cependant, Brighton est la meilleure équipe en termes de buts marqués en EFL Cup.

Ils ont marqué six buts lors des deux rencontres, les propulsant en tête du classement avec une douzaine de buts. Les hommes de Hurzeler ont vu les deux équipes marquer lors de quatre matchs consécutifs après leur domination 6-0 contre Barnsley. Les visiteurs ont concédé sept buts lors de leurs quatre derniers matchs, mais ils ont été décents en attaque.

Diego Gomez a été leur meilleur joueur au tour précédent, ayant marqué quatre fois dans la soirée. Il est également le meilleur buteur de la compétition et menacera la défense à domicile mercredi soir.

Pronostic 2 Arsenal vs Brighton : BTTS - Oui à une cote de 1,64 sur Winamax

Le remplaçant avec une menace aérienne

Arteta se tournera probablement vers Mikel Merino pour mener la ligne mercredi soir. Viktor Gyokeres sera au repos, tandis que Kai Havertz est toujours blessé. Merino a déjà montré qu'il pouvait bien performer en tant qu'attaquant pour les Gunners.

L'Espagnol a marqué sept buts en Premier League la saison dernière et a marqué contre Newcastle cette saison, avec un doublé en sélection. Avec la menace continue d'Arsenal sur coups de pied arrêtés, l'ancien joueur de la Real Sociedad est susceptible de trouver à nouveau le chemin des filets.