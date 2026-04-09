Pronostic Argentine vs Venezuela 05/09/2025 : les difficultés à l'extérieur devraient se poursuivre

Notre expert en paris anticipe qu'une Argentine déjà qualifiée devrait enregistrer une nouvelle victoire convaincante contre une équipe qui peine à s'imposer à l'extérieur.

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Pronostic Argentine vs Venezuela : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Argentine vs Venezuela

Plus/moins : plus de 2,5 buts à 1,50 sur Winamax

1x2 & BTTS : Argentine & non à 2,00 sur Winamax

Buteur à tout moment : Julián Álvarez à 2,50 surWinamax

Nous prévoyons une victoire 3-0 pour l'Argentine.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Ayant remporté 11 de leurs 16 matchs de qualification CONMEBOL pour la Coupe du Monde, l'Argentine est déjà en route pour défendre son titre en Amérique du Nord l'année prochaine. Avec seulement deux matchs restants, les champions du monde sont peu susceptibles de perdre leur première place.

Bien que l'Argentine soit déjà qualifiée, l'équipe de Lionel Scaloni peut encore influencer quelles autres équipes les rejoindront à la Coupe du Monde. Ils accueillent le Venezuela, actuellement septième, à l'Estadio Monumental, qui est proche de sécuriser une place en barrage.

Actuellement, les visiteurs occupent la place de barrage inter-confédérations, mais la Bolivie n'est qu'à un point derrière eux. Cependant, le Venezuela a un mauvais bilan à l'extérieur, ce qui pourrait être un facteur majeur dans ce dernier match.

Les effectifs probables pour Argentine vs Venezuela

Composition attendue de Argentine : Martínez ; Molina, Romero, Otamendi, Medina ; De Paul, Paredes, Simeone ; Palacios, Almada, Álvarez

Composition attendue de Venezuela : Romo ; Aramburu, Navarro, Ángel, Ferraresi ; Martínez, Cásseres, Herrera ; Martínez, Soteldo, Rondón

Puissance offensive de l'Argentine

Sans surprise, l'Argentine est l'équipe la plus efficace en termes de buts marqués lors des qualifications CONMEBOL, avec 28 buts en 16 matchs. Cela équivaut à une moyenne de 1,75 but par match, qui passe à 2,12 devant leurs supporters.

Lors de leurs 12 matchs à domicile contre le Venezuela, l'Albiceleste a inscrit 44 buts impressionnants, soit une moyenne de 3,6 buts par match. Quatre des cinq derniers matchs à l'extérieur du Venezuela ont comporté plus de trois buts.

Pendant ce temps, trois des cinq derniers matchs à domicile des hôtes (60 %) ont produit plus de deux buts dans la journée. Cela indique qu'ils pourraient dominer les visiteurs à domicile. Il est également à noter que quatre des cinq dernières confrontations directes en Argentine ont produit plus de deux buts.

Pronostic 1 Argentine vs Venezuela : Plus/moins - plus de 2,5 buts à 1,50 sur Winamax

Les champions du monde sont les grands favoris pour obtenir trois nouveaux points vendredi, ayant remporté 16 des 21 rencontres avec le Venezuela. De plus, compte tenu de la faible forme à l'extérieur de La Vinotinto, il y a peu d'espoir pour eux à Buenos Aires.

Les hôtes sont invaincus lors de leurs quatre dernières confrontations avec les visiteurs (trois victoires, un nul). Ils sont également en grande forme et n'ont pas été battus lors de leurs six dernières sorties (cinq victoires, un nul). Le Venezuela n'a pas encore enregistré de victoire à l'extérieur lors des qualifications, et leur bilan sur la route nécessite beaucoup d'améliorations.

Ils sont maintenant sur une série de six défaites consécutives toutes compétitions confondues. Ayant gardé leur cage inviolée lors de six de leurs huit derniers matchs, il est raisonnable de s'attendre à ce que les hôtes le fassent à nouveau ce vendredi. La dernière rencontre entre ces équipes à ce lieu s'est terminée par une cage inviolée pour l'équipe locale, c'est pourquoi les hôtes sont susceptibles de fermer la porte aux visiteurs.

Pari combiné : Pronostic 2 Argentine vs Venezuela : 1x2 & BTTS - Argentine & non à 2,00 sur Winamax

Menace offensive majeure

Julián Álvarez a été incroyable pour l'équipe nationale lors de ses récentes apparitions. Il a marqué trois fois lors de ses cinq dernières apparitions et est un candidat de choix pour percer la défense vénézuélienne vendredi matin.

Lors des qualifications spécifiquement, l'homme de l'Atlético Madrid a trouvé le filet lors de deux de ses trois derniers matchs pour son pays. Cela inclut le seul but lors de la victoire de l'Argentine à l'extérieur contre le Chili. La principale menace offensive des champions pourrait être lui, surtout si Scaloni décide de modifier son onze de départ.