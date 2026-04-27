Points forts et points faibles de l’application DAZN Bet

Le site DAZN Bet est issu de la célèbre plateforme de retransmission sportive DAZN. Nouveau dans les paris sportifs en France, le site s’est déjà fait connaître à l’étranger et dispose de bons retours. Voici les points forts et les points faibles de l'application paris sportifs DAZN Bet :

✔️ Points forts ❌ Points faibles Disponibilité : gratuite pour tous les joueurs, l’application est disponible sur les systèmes d’exploitation Android et Apple. Nouvelle sur le marché : l’application doit encore convaincre en France avec le retour des utilisateurs. Catalogue : plus de 25 disciplines sportives sont accessibles. On y retrouve le football, le rugby, le tennis et le basket-ball. Streaming en direct : DAZN Bet n’a pas encore inclus cette option de retransmission dans son offre mobile. Fonctionnalités : les options Multiboost, Edit Bet et le Cash Out sont disponibles directement depuis votre mobile. Cotes boostées : une fonctionnalité présente chez la concurrence mais pas encore mise en place sur leur application. Bonus de bienvenue : l’offre d’accueil peut être activée directement lors de l'inscription sur mobile, sans code promo DAZN Bet Bonus réguliers : manque de promotions sur les dépôts, le parrainage ou la fidélité pour le moment. Options de paris : toutes les cotes et les paris sportifs en direct sont accessibles en un clic.

Application DAZN Bet: qu’en pensent les utilisateurs ?

App Store

⭐Note : 4,7/5 - 2 100+ avis

✅Avis positifs sur DAZN Bet :

« Simple à utiliser, la navigation et le bonus de bienvenue sont accessibles facilement. Beaucoup de sports sont disponibles pour miser avec la possibilité de réaliser des retraits rapides. » Février 2026

« L’interface est relativement simple à prendre en main avec un accès rapide à toutes les cotes, dont les paris sportifs en direct. De plus, je trouve que les options de paiements sont faciles, que ce soit pour effectuer un dépôt ou un retrait. » Janvier 2026

« Tout est présent sur l’application, de l’inscription aux retraits en passant par un service client réactif et de qualité. J’ai reçu une réponse en moins de 2 minutes. » Décembre 2025

❌Avis négatifs sur DAZN bet :

« L’application est lente lors des heures pleines où il devient difficile de naviguer entre les différents sports. Définitivement pas un bon moment pour parier en direct. » Janvier 2026

« Très mauvaise qualité de l’application qui rame avec une interface trop complexe à mon goût. » Février 2026

Google Play Store

Note : 4,5/5 - 2 000+ avis

✅Avis positifs sur DAZN Bet :

« L’application est complète avec un accès à toutes les fonctionnalités, dont les paris en direct. J’adore pouvoir utiliser le multiboost sur mes paris combinés. » Janvier 2026

« J’aime beaucoup l’interface qui est simple à prendre en main et qui permet de retrouver les nombreux sports bien classés. Il manque seulement la retransmission en direct de certaines compétitions comme sur leur chaîne » Novembre 2025

« Ma première application de paris sportifs et je suis conquis par la facilité que j’ai eu à l’utiliser. » Septembre 2025

❌Avis négatifs sur DAZN Bet :

« Il manque encore beaucoup de choses pour en faire une application de qualité comme ses concurrents. » Janvier 2026

« Des bugs à tout va, surtout lors des heures de piques. Je suis parti ailleurs. » Janvier 2026

Le top des fonctionnalités

DAZN Bet a beau être à ses débuts, il propose de nombreuses fonctionnalités qui améliorent l’utilisation de l’application. Voici ce qu’ils vous offrent :

Paris sportifs avant-match et en direct

Les cotes de DAZN Bet sont compétitives et disponibles sur plus de 25 sports dans le catalogue. Vous avez la possibilité de miser sur les paris en avant-match ou bien sur les meilleurs événements en direct.

Cash out

Vous pouvez retirer vos gains ou limiter vos pertes à tout moment avec la fonction Cash Out. Elle est uniquement disponible sur les tickets encore en cours de validité. Une option vous permet de programmer le retrait automatique à une certaine valeur de gains.

Multiboost

Profitez d’un boost sur votre cote finale en sélectionnant plusieurs événements sur votre pari combiné. À partir de 3 cotes, vous obtenez un bonus de 3,5 % pour aller jusqu’à 100 % avec 20 sélections ou plus.

Edit Bet

Vous pouvez modifier votre ticket de paris sportifs à tout moment s’il est encore valide. Vous pouvez ajouter un événement ou augmenter votre mise. Il faut que la fonction Cash Out soit disponible pour que cette fonctionnalité soit active.

Garantie Plus

Pour trois sports, vous pouvez utiliser cette garantie qui vous paie avant la fin de la rencontre. Pour un match de football si votre équipe gagne de 2 buts d’avance, au hockey sur glace avec 3 buts d’avance et au basket-ball avec 20 points d’avance.

Comment télécharger et installer l’application DAZN Bet ?

Vous pouvez télécharger l’application DAZN Bet gratuitement depuis les plateformes d’applications App Store et Google Play Store. Pour trouver l’application, il vous suffit de :

Utiliser la barre de recherche du magasin

Taper DAZN Bet

Trouver l’application officielle du site

Cliquer sur « Obtenir » ou « Installer »

Utiliser l’icône depuis votre appareil

L’installation prend moins de deux minutes à être réalisée et vous donne un accès direct à tout le contenu de DAZN Bet. Vous pouvez vous inscrire ou vous connecter directement à la plateforme depuis votre appareil mobile.

Placer un pari depuis l’application DAZN Bet

En utilisant l’application DAZN Bet, vous pouvez placer un pari en quelques minutes seulement, voici les étapes à suivre :

Inscrivez-vous ou connectez-vous Réalisez un premier dépôt Choisissez la cote sur laquelle jouer Entrez le montant que vous souhaitez miser Validez votre ticket

Il ne vous reste plus qu’à suivre la ou les rencontres sur lesquelles vous avez décidé de miser pour connaître le résultat. Le paiement de vos gains est immédiat sur votre compte joueur.

Obtenir le bonus de bienvenue sur l’application DAZN Bet

Pour profiter du bonus de bienvenue de DAZN Bet, une offre jusqu’à 100 € remboursés en crédits de jeu, vous devez réaliser votre première inscription sur la plateforme et votre premier dépôt. Vous pouvez obtenir le montant du bonus si votre première mise est perdante.

Voici comment profiter de cette offre réservée aux nouveaux inscrits :

Inscrivez-vous Réalisez votre premier dépôt de 100 € Misez sur un pari simple ou combiné uniquement Obtenez votre remboursement en cas de pari perdant 20 % sont remboursé directement 80 % après la vérification de votre identité

Les crédits de jeu sont à utiliser sur le site de DAZN Bet ou depuis leur application mobile. Le pari minimum pour bénéficier de l’offre de bienvenue est de 1 €.

❓Application DAZN Bet - FAQ