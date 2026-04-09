Pronostic Angleterre vs Andorre 06/09/2025 : trois conseils alors que Tuchel cherche à s'améliorer

Une victoire pour les Trois Lions semble assurée, mais les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas été très convaincants lors des récents matchs.

Pronostic Angleterre vs Andorre : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Angleterre vs Andorre

Plus de 4,5 buts à une cote de 1,80 sur Winamax

11+ tirs cadrés à une cote de 2,25 sur Winamax

Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 2,10 sur Winamax

L'Angleterre devrait confortablement battre Andorre 5-0 à domicile.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Tuchel a connu un début de carrière mitigé en tant que sélectionneur de l'Angleterre. Les victoires contre l'Albanie et la Lettonie ont été correctes sans être spectaculaires, mais une victoire étroite contre Andorre a suscité des inquiétudes. La défaite 3-1 face au Sénégal lors de leur dernier match a tiré la sonnette d'alarme pour beaucoup, et une amélioration drastique est nécessaire.

Les Andorrans gagnent rarement des matchs de football. Leur dernière victoire remonte à octobre 2024 contre Saint-Marin, la première depuis 2022. Ils ont perdu leurs quatre derniers matchs et n'ont pas marqué contre les Trois Lions lors de leurs sept rencontres depuis 2006.

Les effectifs probables pour Angleterre vs Andorre

Composition attendue de Angleterre : Pickford, James, Stones, Guehi, Lewis-Skelly, Rice, Henderson, Madueke, Rogers, Rashford, Kane

Composition attendue de Andorre : Álvarez, Borra, Llovera, Garcia, Olivera, San Nicolas, Rodrigo, Guillen, Babot, Cervos, Fernandez

L'Angleterre de retour aux buts

La dernière rencontre avec les Tricolores n'était pas convaincante - le 1-0 ce jour-là était la seule fois où l'Angleterre n'a pas marqué 3+ buts contre eux. Harry Kane a sauvé la situation à cette occasion, comme souvent, et les visiteurs n'ont jamais vraiment trouvé leur rythme à Barcelone.

De retour sur le sol national, et après un été de repos pour la plupart, les Trois Lions devraient rugir de nouveau. Bukayo Saka et Jude Bellingham se remettent de blessures et ne sont donc pas sélectionnés, tandis que Cole Palmer est également absent. Cela offrira une opportunité à d'autres options offensives des hôtes, qui seront désireux de se démarquer.

Si l'équipe à domicile se montre à la hauteur, elle devrait pouvoir dominer ses adversaires. Tuchel souhaite qu'ils soient impitoyables. Kane n'est qu'à sept buts des 80, un jalon bien à sa portée.

Pronostic 1 Angleterre vs Andorre : Plus de 4,5 buts à une cote de 1,80 sur Winamax

Une soirée chargée pour Álvarez

Iker Álvarez, s'il est effectivement choisi pour débuter, pourrait avoir une soirée très chargée à Wembley. Le gardien du Córdoba CF devrait être dans les buts, espérant un peu de chance à Londres.

Même si l'Angleterre n'a pas été à son meilleur lors de la rencontre précédente, elle a tout de même eu 20 tentatives au but, dont 10 cadrées. On espère une équipe plus cohérente cette fois-ci, Tuchel ayant eu plus de temps pour travailler avec eux. De plus, ils bénéficieront du soutien de leur public local.

L'Angleterre disposera de nombreux joueurs offensifs sur le terrain, dont beaucoup ont un œil aiguisé pour le but. Une victoire confortable à domicile est attendue, mais quel que soit le résultat, on s'attend à ce que le but andorran soit mitraillé de tirs pendant 90 minutes.

Pronostic 2 Angleterre vs Andorre : 11+ tirs cadrés à une cote de 2,25 sur Winamax

L'Angleterre pour percer

L'Angleterre pourrait avoir du mal à trouver une percée tôt dans le match. Cependant, l'histoire montre que les Trois Lions finissent par l'emporter et s'assurer les trois points. Il ne serait pas surprenant de voir Andorre tenir bon pendant un certain temps à Wembley.

Huit des 12 derniers buts marqués lors des matchs de l'Angleterre ont été inscrits en seconde mi-temps, et la fatigue pourrait s'installer chez les visiteurs. Au fur et à mesure que le match avance, la qualité de l'effectif de Tuchel pourrait aider l'Angleterre à s'ouvrir après la pause. Cela devrait profiter à l'une des deux équipes à Londres.