Pronostic Angers vs Monaco, le nouveau coach vise sa première victoire

Un match déséquilibré ce samedi 18 octobre. Découvrez le pronostic Angers vs Monaco de notre expert du football et de la Ligue 1.

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Les meilleurs paris pour Angers Monaco

Pour la première sur le banc du nouveau coach monégasque, notre expert football a choisi les cotes suivantes :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 1,57 sur Unibet, soit une probabilité de 63,4 % de voir Monaco remporter le match.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,52 sur Unibet, soit une probabilité de 65,7 % de voir au moins 3 buts pendant le match.

But de Ansu Fati ⭐ à la cote de 2,35 sur Unibet, soit une probabilité de 42,5 % de voir le nouveau joueur encore marquer.

Notre pronostic Angers vs Monaco est une victoire de Monaco 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Même si le match est à domicile pour le SCO d’Angers, ce n’est pas une partie facile qui les attend. Ils restent sur une série de 3 défaites en championnat et n’ont inscrit que 3 buts en 7 matchs disputés. Le club angevin est déjà dans le dur avec une 17ème place, seulement Metz fait pire au classement. Leur dernière victoire remonte à la première journée de championnat contre le Paris FC et il n’est pas encore sûr de savoir quand ils auront droit à nouveau à 3 points de plus au classement.

Du côté de Monaco, malgré une 5ème place en Ligue 1, le début de saison est irrégulier entre la Ligue des Champions et le championnat. Cela a coûté la place sur le banc de touche d’Adi Hütter au début de la trêve internationale. C’est Sébastien Pocognoli, coach champion de Belgique en titre qui débarque depuis l’Union Saint Gilloise. L’objectif, consolider une équipe qui a concédé 12 buts en championnat et se qualifier en Ligue des Champions.

Les effectifs probables pour Angers Monaco

Composition attendue de Angers : Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Ekomié - Belkebla, Belkhdim - Raolisoa, Abdelli, Cherif - Peter

Composition attendue de Monaco : Köhn - Diatta, Dier, Salisu, Caio Henrique- Teze, Coulibaly - Akliouche, Fati, Minamino - Biereth

La victoire tend les bras à l’AS Monaco

Le premier déplacement de Pocognoli avec l’AS Monaco devrait tourner à son avantage. L’écart de niveau entre les deux clubs est trop important pour voir le club du Rocher commencer une nouvelle ère par une défaite. Cinquième au classement, ce déplacement face au dix-septième qui n’a marqué que 3 buts en 7 rencontres de championnat devrait bien se passer.

Le retour de Paul Pogba était prévu pour cette rencontre, mais il a été repoussé. Par contre, Ansu Fati continuera de jouer et d’impressionner en Ligue 1. Même avec quelques blessures (Vanderson, Hradecky, Golovin, Mawissa, Zakaria, Camara), l’effectif monégasque est complet et devrait permettre de faire la différence face à Angers.

Pronostic 1 Angers vs Monaco : Victoire de Monaco - cote de 1,57 sur Unibet

Efficacité offensive et ouverture défensive

Les deux équipes ne sont pas les plus rassurantes du championnat en défense. Monaco a encaissé 12 buts en 7 journées et Angers 11 buts. Une moyenne supérieure à 1 but par match et des difficultés tactiques sur lesquels les deux clubs doivent travailler. Du côté angevin, malgré des parades régulières, Hervé Koffi est souvent délaissé par sa défense et cela devrait permettre aux attaquants monégasques de trouver la faille plus d’une fois.

Ce n’est pas l’attaque d’Angers qui devrait mettre le plus en danger Philip Köhn dans les buts monégasques. Avec seulement 3 buts inscrits, l’efficacité est un réel problème du côté du SCO. Pour Monaco, ce sont déjà 16 buts qui ont été inscrits, avec une moyenne de plus de 2 buts par match marqués, ils devraient réussir à faire la différence avec un bel écart.

Pronostic 2 Angers vs Monaco : Plus de 2,5 buts - cote de 1,52 sur Unibet

Ansu Fati continue sur sa lancée

Du côté de l’AS Monaco, l’homme en forme est l’espagnol Ansu Fati. Arrivé du FC Barcelone, l’attaquant en est déjà à 5 buts marqués avec seulement 3 apparitions en championnat. Après des échecs répétés sur penalty, il a eu sa chance et est le tireur désigné. Cela permet d’augmenter les chances de le voir marquer.

Après la trêve internationale, il a pu encore améliorer sa condition physique pour les futures échéances et devrait être en pleine forme ce week-end. En continuant sur sa lancée, il pourrait d’ailleurs s’offrir une invitation surprise pour la prochaine Coupe du Monde cet été, après plusieurs saisons difficiles. Le voir déjà briller est un très bon signe pour Monaco, la Ligue 1 et les parieurs.