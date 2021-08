Zlatan Ibrahimovic voulait revenir au PSG cet été !

L'attaquant suédois aurait sondé les dirigeants du club de la capitale pour un retour cet été avant de prolonger son contrat avec l'AC Milan.

Il y a quelques semaines, Zlatan Ibrahimovic avait voulu donner une piqure de rappel aux supporters du PSG lors du mariage de Marco Verratti avec une légende provocatrice sur une photo postée sur Instagram en compagnie de Salvatore Sirigu, Ezequiel Lavezzi et Javier Pastore inscrivant : "Le Vrai PSG". Parti du club de la capitale en 2016 au terme de son contrat, le géant suédois est visiblement resté attaché au club dont il a été durant plus d'un an le meilleur buteur de son histoire.

Et ce mardi, Le Parisien a délivré une véritable information concernant l'attachement de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain et une possible explication à la légende de sa photo lors du mariage de Marco Verratti. En effet, le quotidien francilien indique que l'attaquant de l'AC Milan souhaitait revenir au Paris Saint-Germain cet été et a chargé son agent, Mino Raiola, de tâter le terrain auprès des dirigeants du club de la capitale.

Malgré les contacts entre Mino Raiola et Leonardo à ce sujet au printemps, la réponse du Brésilien a été clair : un refus pur et simple. Pour rappel, l'international suédois auteur 156 réalisations en 180 rencontres sous le maillot parisien, était la première tête d'affiche de l'ère QSI et a adoré évoluer au Paris Saint-Germain malgré quelques accrochages avec les arbitres et quelques critiques à l'encontre du football français.

Le refus de Leonardo

Zlatan Ibrahimovic a toujours quelques amis au PSG dont Marco Verratti, qui est arrivé en même temps que lui dans la capitale française, et Dario Forte, qui a longtemps été le kiné personnel du suédois. Leonardo avait d'autres plans pour le futur du Paris Saint-Germain, lui qui a déjà tout fait pour rajeunir l'effectif et tourner la page avec des légendes du club comme Thiago Silva et Edinson Cavani, partis libres à l'été 2020.

Le Suédois a donc pris acte de la décision du directeur sportif brésilien en reprenant les négociations avec l'AC Milan pour prolonger son contrat chez les Lombards après une saison réussie du côté de San Siro. L'ancien attaquant de Manchester United et du PSG est finalement parvenu à un accord avec le club italien pour un contrat d'un an avec un salaire de 7 millions d'euros bonus compris.

Zlatan Ibrahimovic est désormais entièrement concentré sur sa récupération pour revenir sur les terrains au plus vite afin d'aider l'AC Milan à revenir au sommet du football italien. Le Suédois va également retrouver la Ligue des champions cette saison, lui qui a grandement contribué à la qualification de l'AC Milan pour la plus prestigieuse compétition européenne et il pourrait, en fonction du tirage au sort, croiser la route du PSG.