Zidane s'en prend à un journaliste à propos de son départ du Real Madrid

Le Français n'était pas d'humeur à répondre aux questions sur sa décision de quitter le Real lorsqu'il a été acculé par des journalistes à Vallecas.

Zinedine Zidane a riposté à un journaliste espagnol pour avoir posé des questions sur la nature de son départ du Real Madrid, déclarant: "votre travail est honteux". Zinedine Zidane a pris la décision de quitter son poste d'entraîneur de Santiago Bernabeu après la saison 2020-21 sans remporter le moindre trophée au Real Madrid. Le Français, qui a guidé le club vers trois couronnes successives en Ligue des champions lors de son premier mandat entre 2016 et 2018, a depuis écrit une lettre ouverte expliquant pourquoi il a choisi de mettre fin à son contrat.

Zinedine Zidane a critiqué le président du club Florentino Perez pour ne pas l'avoir soutenu pendant la période de moins bien du Real Madrid, tout en exprimant sa conviction que son travail précédent pour le club avait été ignoré. "Je pars parce que je sens que le club n'a plus la confiance en moi dont j'ai besoin, ni le soutien pour construire quelque chose à moyen ou long terme" , lit-on dans le message de l'ancien joueur de 48 ans aux supporters.

"Je comprends le football et je connais les exigences d'un club comme le Real Madrid. Je sais que lorsque vous ne gagnez pas, vous devez partir. Mais avec cela, une chose très importante a été oubliée, tout ce que j'ai construit au quotidien a oublié, ce que j'ai apporté à mes relations avec les joueurs, avec les 150 personnes qui travaillent avec et autour de l'équipe. Je veux qu'il y ait du respect pour ce que nous avons accompli ensemble. J'aurais aimé que ma relation avec le club et le président au cours des derniers mois soit un peu différente de celle des autres entraîneurs ", a indiqué Zidane.

Zinedine Zidane a été interrogé sur la lettre alors qu'il était à Vallecas pour regarder son fils Luca jouer pour le Rayo Vallecano lors des barrages espagnols de deuxième division ce week-end. Un journaliste de Directo Gol lui a demandé : " Monsieur, comment allez-vous ? Comment ça va ? Vous avez mal quitté le Real Madrid avec la lettre." Zidane a alors répondu en colère en disant : "Allez-vous me suivre avec les mêmes questions ? Vraiment, votre travail est honteux. Vous me connaissez et je vous connais".

"Vous arrêtez d'enregistrer et vous venez ici pour me parler" , a conclu Zinedine Zidane. L'ancien entraîneur du Real Madrid a ensuite été vu en train de saisir le journaliste en question afin de lui parler alors qu'ils s'éloignaient des caméras. Zinedine Zidane est revenu sur le banc du Santiago Bernabeu en mars 2019 après le déclin rapide des Merengue après son départ, et a rapidement réussi à stabiliser le navire.

Le Français a remporté le premier titre de Liga du club depuis 2017 lors de sa première saison complète sur le banc de touche, avec la Supercoupe d'Espagne. Cependant, la saison 2020-21 a été beaucoup moins réussie pour le Real Madrid, qui a terminé deuxième derrière son rival de l'Atletico Madrid en Liga et a été éliminé de la Ligue des champions en demi-finale après avoir été surclassé par les futurs vainqueurs Chelsea.