Zidane: "Mon avenir? On en parlera au calme"

L'entraîneur du Real Madrid n’a toujours pas révélé ses intentions pour le futur.

Le Real Madrid a disputé ce samedi son dernier match de la saison. Une victoire 2-1 contre Villarreal qui n’a pas servi à grand-chose puisque l’Atlético s’est aussi imposé de son côté. Au sortir de ce match, on s’attendait à ce que Zinédine Zidane fasse part de sa décision pour le futur mais ça n’a pas été le cas.

Le technicien français a juste affirmé que dans les prochains jours il parlerait avec le club, sans préciser par ailleurs si sa décision a été prise ou pas encore. "Aujourd’hui, nous devons féliciter l'Atlético qui le mérite parce que c’est eux qui finissent en tête. Mais le plus important est que les joueurs l’ont fait (gagner). Avec le temps et le calme, je parlerai au club, mais plus tard", a-t-il confié.

"Nous avons tout donné sur le terrain et je suis responsable de tout cela, a-t-il poursuivi en faisant allusion à la perte du titre. Nous allons valoriser tout cela. Ce que les joueurs veulent c'est gagner, si jamais vous en doutiez. Maintenant il faut être calme et dans les prochains jours nous en parlerons. Et voilà. Nous verrons ce qui va se passer sous peu. Pas seulement avec moi, avec tout ce que le club va faire pour la saison prochaine ".

« On doit être fier de ce que les joueurs ont fait »

Zidane a tenu ensuite à adresser un message envers les socios merengue : « Nous devons les remercier car ils ont toujours soutenu l'équipe de l'extérieur. Je pense que tout le monde peut être fier des joueurs parce qu'ils ont tout donné. Ce n'était pas facile mais au final nous avons gagné. C’est le moment de féliciter l'ensemble du personnel. Et voilà ».

Le Real boucle donc l’exercice sans le moindre trophée remporté. Zidane le regrette, mais il insiste sur le fait que ses troupes ont tout donné : « Vous (les journalistes) l'avez dit, nous n'avons rien gagné. Nous savons ce que nous devons accomplir. Les fans sont la chose la plus importante ici. Vous devez être très fiers de ce que les joueurs ont fait. Nous avons tout donné ».