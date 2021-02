Zidane évasif sur le futur de Sergio Ramos

Zinédine Zidane a habilement éludé les questions relatives au futur de son capitaine, Sergio Ramos.

L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a été prudent quant à l'avenir du capitaine de l'équipe, Sergio Ramos.

Le défenseur, devenu une icône au Bernabeu au cours de son séjour de 16 ans, sera en fin de contrat au terme de saison en cours.

Madrid a du mal à s'entendre avec lui à propos d'un nouveau bail et plusieurs des plus grands clubs européens se seraient positionnés afin de le faire venir gratuitement lors du prochain mercato.

«Vous me demandez toujours la même chose. Ce que je peux dire c'est que c'est un homme impressionnant. Je veux qu'il soit en forme, mais à part ça, rien d'autre. Demain, nous avons un match », a déclaré Zidane lors d'une conférence de presse dimanche avant un duel contre la Real Sociedad en championnat.

Ramos n'a plus joué pour les Merengue depuis le match nul 0-0 contre Osasuna le 9 janvier. Il a subi une intervention chirurgicale au niveau du genou et pourrait être encore arrêté jusqu'à la fin mars ou début avril.

Les deux clubs qui sont les mieux placés pour enrôler Ramos sont Manchester United et le Paris Saint-Germain d'après plusieurs concordantes. Des échos ont même fait état du fait que Ramos s'est entretenu avec son ancien coéquipier au Real Madrid David Beckham à propos de la possibilité de rallier Old Trafford, tandis que le patron du PSG, Mauricio Pochettino, n'a pas nié son intérêt pour l'international espagnol. «Nous verrons dans les mois à venir. Ici, Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner. Le PSG est l'un des plus grands clubs du monde », a déclaré l'Argentin en janvier.

Bien que l’arrière central n’ait pas exprimé un quelconque différend avec ses responsables, il a été rapporté que la politique du club consiste uniquement à offrir aux joueurs vétérans des contrats d’un an seulement le rebute et l'incite à changer d'air. Certaines sources suggèrent que ce problème-là été résolu, mais même ainsi, Madrid doit procéder à des coupes budgétaires cet été, ce qui pourrait compliquer l'accord avec le défenseur.