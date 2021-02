Le ouf de soulagement de Zinedine Zidane

La situation des blessés s'améliore au Real Madrid et Zinedine Zidane peut pousser un ouf de soulagement.

La crise des blessures du Real Madrid semble toucher à sa fin alors que Zinedine Zidane pourrait compter sur quatre de ses joueurs récemment blessés pour la deuxième journée consécutive.

Fede Valverde, Rodrygo, Alvaro Odriozola et Marcelo se sont tous entraînés samedi sans aucun problème et ont de nouveau rejoint la séance de groupe dimanche.

Il y a encore cinq joueurs dans la salle de soins, mais c'est nettement moins que les neuf qui n'étaient pas disponibles contre le Real Valladolid et l'Atalanta Bergame. Sergio Ramos, Eden Hazard, Karim Benzema, Dani Carvajal et Eder Militao restent dans les temps pour la récupération de leurs blessures, quatre de ces cinq étant tiulaires incontestés.

Même sans eux, Los Blancos ont accumulé cinq victoires consécutives, gardant des "clean sheets" dans quatre de ces matchs. La prochaine étape est la Real Sociedad, bien qu'il ne soit pas encore clair si Zidane jouera sur la forme physique des quatre joueurs les plus récemment récupérés.

Benzema est susceptible d'être le prochain joueur à revenir, avec son objectif fixé sur le derby de Madrid à l'Estadio Wanda Metropolitano face à l'Atlético, tandis que Militao travaille également individuellement et pourrait revenir bientôt.

L'attaquant français n'a pas joué contre l'Atalanta, mais cette fois, c'est son compatriote Ferland Mendy qui a brisé l'impasse avec une frappe du pied droit tonitruante pour aider le Real Madrid à remporter une victoire 1-0.

L'article continue ci-dessous

Ni Marco Asensio ni Vinicius Junior n'ont fait un pas en avant lors des derniers matchs, lorsque le Real Madrid avait besoin de ses attaquants pour remplacer Benzema en termes de buts marqués. L'attaquant brésilien n'a pas marqué depuis le 21 octobre, tandis qu'Asensio n'a marqué que deux buts en 30 matchs cette saison.

Mariano Diaz n'a pas non plus contribué, tandis qu'Eden Hazard et Rodrygo Goes sont tous deux mis à l'écart en raison de leurs blessures respectives.

En fait, Zidane a opté pour qu'Isco soit présenté comme un faux neuf contre Atalanta, mais l'Espagnol n'a pas touché le fond des filets depuis un an. Le Real Madrid a donc besoin de Benzema pour revenir bientôt et il semble que le coach tricolore pourra bele et bien compter sur son compatriote lui pour le match crucial contre l'Atletico Madrid.