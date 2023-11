Zidane dévoile enfin pourquoi il portait le 5 au Real Madrid

La plus grande star du Real Madrid porte actuellement le maillot numéro 5, et tout cela grâce à Zinedine Zidane.

Non seulement Zidane a rencontré Jude Bellingham pour lui recommander de signer au Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions en 2022, mais le fait que le Français, qui était l'idole de Bellingham, ait porté ce maillot a incité Bellingham à faire de même. Mais pourquoi Zidane l'a-t-il porté ?

"C'était bizarre de voir un autre 10 porter le numéro 5", a déclaré Lionel Messi à Zidane lors d'un récent événement de sponsoring pour Adidas. "Vous avez rendu le 5 important".

Après avoir dit à Messi à quel point il pensait que l'Argentin était bon, Zidane a expliqué pourquoi il portait ce numéro.

"Un milieu de terrain central avec le 5, c'est un peu étrange non ? Mais vous savez ce qui s'est passé, il n'aime pas du tout qu'un joueur porte le 25 ou le 30. 35... Non, il était d'une autre époque, de l'ancien temps où c'était 1 à 11 et c'est tout".

"Alors Sanchis, il a laissé son maillot, un défenseur qui était au Real Madrid, et le président m'a dit : "non, non, je voudrais que tu prennes un numéro entre 1 et 10", et je lui ai dit : "oui, oui, je vais prendre le 5".

"Parce qu'il ne voulait pas que je prenne 25 ou 30, et il m'a dit 'ce n'est pas du football, c'est du football américain'".

"En fin de compte, je n'ai pas vraiment eu le choix", s'amuse Messi.

Il m'a dit "s'il te plaît" et je me suis dit que c'était le premier jour, que j'allais dire oui.

"Mais à la fin, le 5 pour moi, c'est un sentiment fort, parce que c'est l'histoire pour moi, vous savez".

Lors de son arrivée, cet été, Bellingham a déclaré qu'il voulait porter le 5 parce qu'il avait grandi en regardant Zidane sur YouTube, mais il était clair qu'il voulait créer sa propre histoire avec le maillot et en faire le sien. Aujourd'hui, ce maillot est l'un des plus précieux de l'histoire du Real Madrid.