Zidane aperçu à Madrid : quelle en est la raison ?

Un rapport de presse a révélé, ce dimanche, la présence de Zinédine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, dans la ville de Madrid.

Zidane s'apprête à dévoiler la liste définitive de l'équipe de France, la première pour lui à ce poste, qui disputera les prochains matches de la Ligue des nations, face à la Turquie le 25 septembre, à la Belgique le 28 septembre, à l'Italie le 2 octobre, puis de nouveau à la Belgique le 5 octobre.

Zidane devrait dévoiler la liste attendue vendredi prochain, dans une atmosphère de vive attente de la part du public français.

Le site « Foot Mercato » a indiqué que Zinédine Zidane, le nouvel entraîneur de l'équipe de France, était présent aujourd'hui à Madrid pour assister au Grand Prix d'Espagne de Formule 1.

Pour rappel, l'ancien entraîneur du Real Madrid est un passionné des circuits de course.

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Zidane a exprimé sa satisfaction de voir la course se dérouler en Espagne, déclarant : « Je suis très heureux de voir cette course. J'attendais avec impatience de découvrir ce nouveau circuit, qui se distingue par un niveau technique élevé. »

Il a conclu : « Pour les passionnés de Formule 1, ce circuit est formidable, et c'est un plaisir pour moi d'être ici à Madrid. »