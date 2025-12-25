Zambie - Comores : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un match à la vie, à la mort pour les Cœlacanthes. Ce vendredi soir (18h30) au Stade Mohammed V de Casablanca, les Comores affrontent la Zambie avec l'obligation de ne pas perdre pour rester en vie dans ce groupe A. Battus par le Maroc en ouverture (0-2) malgré une première mi-temps héroïque, les hommes de Stefano Cusin sont dos au mur. Mais leur plus grand adversaire n'est peut-être pas sur le terrain. L'affaire des primes non versées, confirmée par le sélectionneur lui-même, a pollué la préparation et créé une fracture avec la Fédération. "Blessés" par ce manque de respect, les joueurs ont pourtant décidé de faire bloc pour le peuple, transformant cette colère en énergie de combat.

La Zambie, portée par ses légendes et Daka

En face, la Zambie arrive avec un moral d'acier. Le nul arraché in extremis face au Mali (1-1) grâce à une tête salvatrice de Patson Daka dans le temps additionnel a eu le goût d'une victoire. Dirigés par Moses Sichone, assisté par la légende Kennedy Mweene (héros de 2012), les Chipolopolos veulent confirmer leur renouveau. Si l'ailier Lameck Banda est incertain, le capitaine Daka reste la menace numéro un, prêt à punir la moindre erreur adverse. L'objectif est clair : une victoire ouvrirait grand les portes des huitièmes de finale.

La bête noire comorienne

Pourtant, l'histoire récente plaide en faveur de l'archipel. Les Comores sont devenues la bête noire de la Zambie, invaincues lors de leurs trois dernières confrontations (deux victoires, un nul). Cette statistique est la bouée de sauvetage à laquelle se raccrochent les supporters comoriens. Stefano Cusin, pragmatique mais ambitieux, veut croire que "son jardin est plus vert" et mise sur ses cadres, Rafiki Saïd et Faïz Selemani, pour faire mentir les pronostics et prouver que la solidarité d'un groupe vaut plus que les promesses non tenues de dirigeants.

Casablanca, juge de paix

Ce duel de la deuxième journée s'annonce donc aussi tendu que passionnant. Entre une Zambie sereine, qui veut imposer son jeu au sol prôné par Sichone, et des Comores en mission commando, le match pourrait basculer sur un détail. Pour les Cœlacanthes, c'est l'heure de transformer la frustration en exploit. Pour les Chipolopolos, c'est l'occasion de briser le signe indien et de s'affirmer comme un candidat sérieux aux places d'honneur.

Sur quelle chaine suivre le match Zambie - Comores

La rencontre entre la Zambie et les Comores sera à suivre ce vendredi 26 décembre 2025 à partir de 18h30 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match Zambie - Comores

VLe match entre la Zambie et les Comores se tient ce vendredi 26 décembre à partir de 18h30, heure française, au Stade Mohamed V de Casablanca.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Zambie

Malgré une prestation globalement en dessous des attentes lors de leur entrée en lice, les Chipolopolo devraient repartir avec une large base inchangée pour cette deuxième journée de la CAN. Le sélectionneur Sichone ne devrait pas bouleverser son onze de départ, fidèle à la continuité malgré les imperfections observées.

Dans les buts, Francis Mwansa est pressenti pour conserver sa place après avoir marqué les esprits en stoppant le penalty d’El Bilal Touré lors du premier match. En défense, le quatuor Mathews Banda, Benson Sakala, Dominic Chanda et Frankie Musonda devrait une nouvelle fois être reconduit.

Offensivement, Patson Daka, décisif face au Mali, reste le fer de lance de l’attaque zambienne. L’attaquant de Leicester City devrait être soutenu sur les ailes par Lameck Banda et Fashion Sakala, appelés à apporter vitesse et percussion.

Infos sur l'équipe des Comores

À l’image de la Zambie, les Comores devraient reconduire un onze inchangé pour cette deuxième journée de la CAN. Satisfait de la solidité affichée lors du premier match, le sélectionneur ne devrait pas bouleverser son organisation.

Dans les buts, Yannick Pandor est attendu titulaire après avoir lui aussi stoppé un penalty lors de l’entrée en lice, une performance qui lui a permis de marquer des points dans la hiérarchie.

Sur le plan offensif, la responsabilité du but reposera principalement sur Rafik Saïd. L’attaquant du Standard de Liège sera une nouvelle fois chargé de faire la différence devant, dans un match où l’efficacité pourrait s’avérer décisive face à une Zambie en quête de rachat.

