Le docteur Hossam El-Mandouh, trésorier du Zamalek, a révélé une nouvelle démarche à l'encontre d'Ahmed Sayed « Zizo », ancien joueur du club blanc et actuel joueur d'Al-Ahly.

Zizo a refusé de prolonger son contrat avec le Zamalek, et une crise a éclaté entre lui et le club, dont l'intensité s'est accrue après son transfert vers le rival traditionnel, Al-Ahly, dans le cadre d'un transfert libre. Des plaintes réciproques opposent les deux parties devant la Fédération égyptienne de football.

Le membre du Parlement égyptien a déclaré, dans des propos télévisés ce dimanche : « Il y a un joueur qui nous a demandé (au Zamalek) 80 millions de livres par saison, puis nous entendons dire que son contrat à la Fédération n'est que de 5 millions de livres seulement. Est-ce logique ? »

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Il a poursuivi : « Bien sûr, je parle de Zizo, et il existe d'autres contrats du même genre. Je vais soulever cette question au Parlement, et l'État doit intervenir pour réexaminer les dossiers des contrats des joueurs. Lorsque Hany Abou Rida, président de la Fédération égyptienne, affirme qu'il y a des contrats valides et d'autres qui ne le sont pas, cela soulève assurément des interrogations. »

El-Mandouh a évoqué les derniers développements de la crise du Brésilien Juan Pezzera, joueur de l'équipe, toujours absent du club depuis le début de la saison.

Il a précisé que Pezzera reviendrait au Caire d'ici quelques jours, tout en affirmant que le Zamalek gère la crise par les voies officielles et légales.

Il a déclaré : « Dans la vie, il y a des sujets qui nécessitent une négociation, et nous communiquons de manière officielle et légale afin de tirer le meilleur parti de la situation. »

Il a indiqué que l'on ne parlera pas du départ du joueur avant son retour et des négociations avec lui, insistant sur la solidité de la position juridique du club.

Il a poursuivi : « Nous ne parlerons de sa vente qu'après son retour, en premier lieu, et après avoir discuté avec lui, c'est ce que nous lui avons dit. Notre position juridique est irréprochable, et s'il ne revient pas, il y aura des procédures juridiques sévères. »

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Il a conclu : « Le Zamalek a affirmé dans un communiqué officiel qu'il avait demandé 6 millions de dollars pour la vente de Pezzera. »