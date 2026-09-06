Le docteur Hossam El-Mandouh, trésorier du Zamalek, a révélé une nouvelle mesure à l'encontre d'Ahmed Sayed « Zizo », ancien joueur du club blanc et actuel joueur d'Al Ahly.

Zizo a refusé de renouveler son contrat avec le Zamalek, et une crise a éclaté entre lui et le club, dont l'intensité s'est accrue après son transfert vers le rival traditionnel, Al Ahly, dans le cadre d'un transfert libre. Des plaintes réciproques opposent les deux parties devant la Fédération égyptienne de football.





Le membre de l'Assemblée des représentants égyptienne a déclaré, dans des propos télévisés ce dimanche : « Il y a un joueur qui nous a demandé (au Zamalek) 80 millions de livres par saison, puis nous apprenons que son contrat auprès de la Fédération de football n'est que de 5 millions de livres seulement. Est-ce que cela est logique ? »

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Et de poursuivre : « Bien entendu, je parle de Zizo, et il y a d'autres contrats de la même nature. Je soulèverai cette question au Parlement, et l'État doit intervenir pour réexaminer les dossiers des contrats des joueurs. Lorsque Hany Abou Rida, président de la Fédération égyptienne, affirme qu'il y a des contrats valides et d'autres qui ne le sont pas, cela soulève assurément des interrogations. »

El-Mandouh a évoqué les derniers développements de la crise du Brésilien Juan Pezzera, joueur de l'équipe, toujours absent du club depuis le début de la saison.

Il a précisé que Pezzera regagnera Le Caire dans quelques jours, tout en affirmant que le Zamalek gère la crise par les canaux officiels et juridiques.

Il a déclaré : « Dans la vie, il y a des sujets qui nécessitent des négociations, et nous communiquons de manière officielle et légale afin de tirer le meilleur parti de la situation. »

Il a indiqué qu'il ne saurait être question du départ du joueur avant son retour et l'ouverture de négociations avec lui, insistant sur la solidité de la position juridique du club.

Et de poursuivre : « Il ne sera question de sa vente qu'après son retour, d'abord, et une fois que nous aurons discuté avec lui, c'est ce que nous lui avons dit. Notre position juridique est rigoureuse, et s'il ne revient pas, des procédures judiciaires sévères seront engagées. »

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Il a conclu : « Le Zamalek a indiqué dans un communiqué officiel qu'il avait réclamé 6 millions de dollars en échange de la vente de Pezzera. »