Zaire-Emery titulaire ou pas avec les Bleus ? Deschamps se prononce

Didier Deschamps s’est prononcé sur la titularisation ou non de Warren Zaire-Emery face à Gibraltar samedi.

Après Kylian Mbappé, c’était au tour de Didier Deschamps de faire face aux journalistes en conférence de presse ce vendredi. Le sélectionneur français a évoqué plusieurs sujets dont celui de la participation du néo-international français, Warren Zaïre-Emery.

Warren Zaïre-Emery « sera international » samedi

Récemment convoqué par Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery attise beaucoup de commentaires et d’éloges depuis sa première convocation en Equipe de France. Le sélectionneur français en a d’ailleurs remis une couche en conférence de presse, vendredi. « La semaine a été très animée pour Warren, à l'extérieur surtout ! Warren est Warren, avec sa tranquillité. On parle beaucoup de lui, c'était déjà le cas avec son club, ça prend un peu plus d'importance avec la sélection. Il reste concentré sur le terrain. Il est naturel », a lancé Didier Deschamps avant d’enchaîner sur la présence sur le terrain du Parisien samedi face à Gibraltar. « S'il ne commence pas demain, il sera de toute façon international », a confirmé le champion du monde 1998 avec la France.

Le conseil de Deschamps à Zaïre-Emery et aux jeunes joueurs

Ces dernières années, Didier Deschamps a fait appel à plusieurs joueurs en Equipe de France dès leur jeune âge (Mbappé, Camavinga, Tchouameni, Warren Zaïre-Emery). À en croire le sélectionneur français, la convocation d’un jeune joueur en sélection est un choix purement sportif. Didier Deschamps reconnait tout de même que ces jeunes peuvent prendre du temps avant de s’adapter à leur nouveau statut d’international. « Quand on devient international, c'est une étape. Il y a des lendemains. Les exigences sont plus élevées. Warren a par exemple une exposition médiatique très importante. Ça demande confirmation de toute façon. Si je l'appelle, ce n'est pas pour faire un effet de mode. Quand j'appelle quelqu'un, c'est parce que je suis convaincu qu'il y a le potentiel pour rester avec nous. Parfois, ça prend un peu plus de temps », a ajouté Deschamps.