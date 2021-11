Youth league : Porté par Gassama, le PSG se qualifie

Plus les matchs passent, plus le PSG de Zoumana Camara fait plaisir à regarder. Mercredi à Manchester City, les U19 passaient un vrai test qui allait permettre de situer leur réel niveau après avoir écrasé Leipzig à l'aller et au retour. Comme à toutes les équipes du groupe.

Mais depuis le premier match nul frustrant face aux Anglais, et les proportions dans lesquelles les Parisiens avaient pu parfois dominer la rencontre, on attendait de les revoir contre une équipe de niveau au moins équivalent. Pour l'instant, le championnat est une formalité. Paris est premier avec sept points d'avance sur Valenciennes.

L'enjeu était lui aussi important. Une victoire et Paris se voyait passer ce premier tour de Youth League. La position restant à déterminer lors de l'ultime rencontre contre Bruges, vainqueur contre Leipzig (4-1), ce mercredi.

Les 20 premières minutes confirmaient l'idée que Manchester City était un adversaire d'un autre calibre. Les Anglais récupéraient vite et possédaient largement le ballon, quand Paris défendaient parfaitement, bien aidé par le duo Kari – Zaïre Emery. Mais aussi Fernandez, titulaire surprise à la place de Bitshiabu, auteur de bonnes interventions comme sur une frappe d'Esbrand (25e) ou un ballon cafouillé de Lavallée.

Gassama a fait mal en transition

Au quart d'heure de jeu, le PSG se procurait une première occasion par Djeidi Gassama qui perdait son duel face à Van Sas (15e). Malgré cette occasion nette, le jeune attaquant passé par Brest ne se manquait pas, on y reviendra. Dans la foulée, le match s'ouvrait et Paris se créait de nouvelles occasions par Odobert (28e, 32e), Simons (36e) puis Gassama qui ouvrait le score en marquant dans le but vide après un bon travail du Néerlandais (1-0, 39e).

La suite rimait avec maîtrise. Les jeunes parisiens contrôlaient la rencontre et auraient pu doubler la mise rapidement sur une magnifique frappe de Michut détournée d'une belle claquette par Van Sas. Dans cette rencontre, Paris a su contrôler City, avoir le ballon mais c'est surtout sur les phases de transition offensive qu'il a fait mal.

Peu après le repos, Kari récupérait, accélérait et servait Gassama qui après un double crochet marquait du gauche (2-0, 49e). Après son doublé, ce dernier offrait même une passe décisive à Wilson Odobert (3-0, 80e).

La réduction du score de Rico Lewis était anecdotique. Moins dominateurs dans la possession de balle que lors des précédentes rencontres mais souvent en contrôle, les U19 du PSG sont qualifiés, au moins pour les seizièmes de la Youth League (le premier est qualifié pour les huitièmes quand le second doit disputer un tour supplémentaire). Une sorte de finale les attend au camp des Loges, le 7 décembre contre Bruges. Et il faudra sortir une performance aussi enthousiasmante.