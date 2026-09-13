Le Marocain Medhi Benatia, ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille, a donné son avis sur la polémique entourant le Ballon d'Or 2026.

Dans un entretien accordé au magazine « France Football », Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a expliqué qu'il méritait de remporter le Ballon d'Or.

Cette déclaration a suscité de vifs débats dans toute l'Europe et lui a valu des critiques acerbes.

Alors que les avis se sont partagés sur la question, Medhi Benatia a fait des déclarations ce dimanche à ce sujet.

Le nouveau consultant de la chaîne « Canal Football Club » a voulu expliquer pourquoi il n'avait pas apprécié les propos de l'attaquant du Real Madrid.

Benatia a déclaré : « J'admire beaucoup Kylian, et il le sait. Mais je n'ai pas aimé son interview. Il est évident qu'il possède une grande connaissance du football, et cela me plaît. Mais j'ai préféré la déclaration de Lamine Yamal, par exemple. »

Il a poursuivi : « Malgré son jeune âge, je l'ai trouvé plus raffiné. Je ne remets pas en cause le joueur. Kvaratskhelia sera présent, tout comme Ousmane Dembélé, qui a été décisif dans tous les grands matches. Il a inscrit 6 buts en Coupe du monde. »

Medhi a ajouté : « Si Kylian remporte le Ballon d'Or, je ne serai pas surpris. Il a terminé la saison en tant que meilleur buteur de la Ligue des champions. Il n'a pas besoin de le dire, d'autant plus qu'il entretient de bonnes relations avec les autres joueurs concurrents. C'est un peu étrange. »

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La capitale anglaise, Londres, accueillera la cérémonie de remise du Ballon d'Or le 26 octobre 2026, un événement organisé pour la première fois dans l'histoire de la récompense dans la capitale britannique, dans une attente mondiale de connaître l'identité du joueur qui montera sur le trône du football mondial et remportera le trophée individuel le plus important du jeu.

Le magazine France Football avait annoncé, en collaboration avec l'UEFA, une liste comprenant 30 nommés pour le trophée.