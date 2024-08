Yacine Adli à l'OM, c'est validé

Lille vs Paris Saint-Germain

Ancien joueur du PSG, Yacine Adli se rapproche de plus en plus de l’OM, cet été.

L’Olympique de Marseille continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Après avoir enregistré une dizaine de recrues, le club phocéen n’est toujours pas près de s’arrêter et cible d’autres renforts, cet été. L’OM vise notamment un nouveau milieu de terrain et a ainsi jeté son dévolu sur Yacine Adli. Et, il semble bien que le club de la cité phocéenne se rapproche d’un nouveau gros coup lors de cette fenêtre de transferts.

L’OM s’intéresse à Yacine Adli

L’OM se montre très actif sur le marché des transferts, cet été. Après l’arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc, le club phocéen a pratiquement changé de visage avec pas moins de dix recrues ces dernières semaines. Ainsi, des joueurs comme Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Valentin Carboni, Derek Cornelius, Jeffrey De Lange, Geronimo Rulli, Elye et plus récemment, Jonathan Rowe ont rejoint la cité phocéenne, cet été.

Mais l’Olympique de Marseille ne compte pas s’arrêter là pour le moment. Le club provençal vise, en effet, un nouvel attaquant pour pallier l’indisponibilité de Faris Moumbagna, victime d’une rupture du ligament croisé, et surtout un nouveau milieu de terrain. Pour ce dernier poste, l’OM s’est lancé sur la piste de Yacine Adli.

Yacine Adli veut l’OM

L’entrejeu de l’Olympique de Marseille n’est pas encore assez fourni cette saison. Azzedine Ounahi, Amine Harit ou encore Jordan Veretout sont sur le départ alors que le club n’a accueilli que Pierre-Emile Hojbjerg et Ismael Koné dans ce secteur. C’est donc dans le but de remédier à ce problème que la direction marseillaise s’intéresse à Yacine Adli.

Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2026, l’ancien milieu de terrain du PSG semble parti pour quitter la Lombardie, cet été. Pisté également par la Fiorentina, Yacine Adli aurait donné sa préférence à l’OM à en croire les informations rapportées par Daniele Longo, ce lundi. La balle est désormais dans le camp de l’Olympique de Marseille qui devra convaincre l’AC Milan de lui céder l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux.