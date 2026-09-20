Xavi provoque une énorme irritation chez Kraay : « C’est vraiment incroyable... »

Xavi n’a pas encore entamé sa première trêve internationale en tant que sélectionneur des Pays-Bas, mais sur ESPN, de vives critiques émergent déjà à propos d’un choix du Catalan. Hans Kraay junior n’en revient pas que presque tous les entraînements de la sélection nationale se déroulent à huis clos et qualifie cela, dans Goedemorgen Eredivisie, d’énorme occasion manquée.

Xavi a été nommé sélectionneur en août et a convoqué 26 joueurs pour sa première période internationale. Les Pays-Bas disputeront quatre matches de Ligue des nations dans les semaines à venir.

Kraay aurait justement aimé, durant cette période, voir de près comment travaille l’Espagnol. « Personne ne sait quel type d’entraîneur il est, comment il entraîne et ce qu’il travaille. Est-ce quelqu’un qui est constamment derrière ses joueurs ou plutôt un entraîneur qui passe le bras autour de l’épaule de quelqu’un ? Nous ne le savons pas. »

Selon Kraay, treize séances d’entraînement sont prévues au programme des deux prochaines semaines, mais aucune n’est entièrement accessible. « Soit c’est fermé, soit c’est fermé, soit on peut regarder un petit quart d’heure. Je trouve cela vraiment incroyable », fulmine l’analyste d’ESPN.

« Sur ces treize entraînements, dont quelques-uns sont ouverts un quart d’heure, on voit un échauffement, un toro et peut-être un petit jeu de chat. Ensuite, on voit un sélectionneur les mains dans le dos. »

Kraay estime que la KNVB ne lèse pas seulement les médias, mais surtout les supporters. « Je trouve que c’est une telle occasion manquée de la part de la KNVB. Surtout pour les parents avec de jeunes enfants qui viennent voir l’équipe des Pays-Bas. Qu’en tant que petit footballeur de dix, onze ou douze ans, dans ton maillot des Pays-Bas, tu ne puisses pas regarder tous tes héros préférés et le nouveau sélectionneur, je trouve cela incroyablement dommage. »

Sjoerd Mossou partage largement les critiques de Kraay et souligne que, selon lui, l’équipe des Pays-Bas occupe une position différente de celle d’un club. « Dans les clubs, la tendance est depuis des années à tout faire à huis clos, mais pour l’équipe des Pays-Bas, c’est tout de même différent. Tu représentes le pays et, au fond, tu fais partie de ce pays. C’est pourquoi ces entraînements doivent simplement être ouverts de temps en temps », affirme le journaliste.