Xavi a une opinion très claire sur les joueurs néerlandais qui évoluent en Arabie saoudite. Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas n’exclut pas, contrairement à son prédécesseur Ronald Koeman, que des joueurs de la Saudi Pro League soient tout simplement convoqués.

Koeman était clair durant sa période à la tête de la sélection : les joueurs évoluant en Arabie saoudite étaient en principe un dossier clos pour les Pays-Bas. Xavi adopte une approche complètement différente sur ce point, comme il l’a montré lors de sa première conférence de presse en tant que sélectionneur des Oranje.

« Oui, pourquoi pas ? », répond immédiatement Xavi lorsqu’on lui demande si des internationaux évoluant en Arabie saoudite peuvent être sélectionnés. Lorsqu’il lui est ensuite avancé que le niveau et l’ambition en Saudi Pro League sont nettement inférieurs, Xavi réagit sèchement. « Vous suivez ce championnat ? », rétorque-t-il.

« Si c’est le cas, vous savez que c’est un bon championnat. Est-ce qu’il est meilleur que l’Eredivisie ? Nous suivons aussi ce championnat avec intérêt. C’est aussi un bon championnat, donc peut-être que nous sélectionnerons des joueurs d’Arabie saoudite, de l’Eredivisie, de Premier League, de Liga… »

« Oui, je me moque des championnats, je m’intéresse au niveau des joueurs. C’est ce qui compte le plus pour moi », affirme-t-il clairement.

C’est une excellente nouvelle, entre autres, pour Tijjani Reijnders et Crysencio Summerville. Les deux joueurs avaient encore joué un rôle important avec les Oranje lors de la dernière Coupe du monde, avant d’opter ensuite pour un transfert vers Al Qadsiah et Al Hilal respectivement.

La position de Xavi signifie peut-être aussi une nouvelle chance pour Steven Bergwijn. L’attaquant d’Ittihad Club avait été totalement ignoré sous Koeman, mais il s’est encore signalé de manière éclatante lundi soir avec un triplé parfait.