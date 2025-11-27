Xabi Alonso choqué par le poker de Mbappé

Le Français s'est montré décisif en Grèce, permettant aux Merengues de décrocher une victoire précieuse en Ligue des Champions.

Mbappé et Vinicius Junior ont tous deux réalisé leur meilleure performance de la saison, le Real Madrid inscrivant quatre buts ou plus pour la quatrième fois cette saison. Malgré cela, leurs difficultés défensives ont rendu la prestation des Merengues peu convaincante. Ils affronteront Gérone à Montilivi ce week-end.

Après le match, Alonso a souligné les « progrès réalisés » dans les heures précédant la rencontre face à l'Olympiakos, laissant entendre qu'une certaine entente s'était instaurée entre lui et ses joueurs. Interrogé naturellement sur Mbappé, Alonso a insisté sur ses qualités « intangibles ».

« Marquer des buts est un talent naturel chez lui, mais ce n'est pas tout ; sa personnalité, son esprit d'équipe, sa cohésion… font partie de ses nombreuses qualités intangibles. »

« Mbappé est très important. Les buts, évidemment, sont fondamentaux, mais sa personnalité, son leadership et son influence quotidienne sur le reste de l'équipe sont inestimables. C'est essentiel pour construire une équipe, pour créer de la cohésion et de l'unité. Et puis, bien sûr… les buts… ce talent naturel qu'il possède. »

Alonso révèle que le remplacement était dû à une blessure.

L'autre joueur qu'il a particulièrement félicité est Vinicius Junior, auteur de deux passes décisives et malchanceux de ne pas avoir marqué, son but ayant été refusé.

« C'est vraiment dommage pour ce but refusé, car c'est une action dont nous avons parlé hier, et… et… cela lui aurait fait plaisir, car c'est un but typique de lui. Une frappe croisée depuis l'extérieur, dans le petit filet opposé. C'est vraiment dommage qu'il ait été refusé. »

L'entraîneur basque a également expliqué que Raul Asencio avait été remplacé en raison d'une blessure.

« Mais sinon, mis à part ça, la combinaison et la connexion avec Kylian, les deux passes décisives, l'impact qu'il a eu… le fait est que, globalement, malgré les difficultés rencontrées, Camavinga n'ayant pas pu reprendre le jeu à la mi-temps et Asensio souffrant des ischio-jambiers… aujourd'hui, c'était un match décisif. On a réussi à s'imposer, et avec des points positifs : les buts de Kylian, la performance de Vini et celle des autres joueurs. »