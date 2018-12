Wylan Cyprien : "J'aimerais que Mario Balotelli reste à Nice"

Le milieu de terrain des Aiglons a défendu l'attaquant italien et espère le voir rester à l'OGC Nice cet hiver.

Partira, partira pas, là est toute la question concernant Mario Balotelli. L'international italien n'a pas marqué le moindre but lors de la première partie de saison en Ligue 1 et apparaît de plus en plus frustré de sa situation. En fin de contrat l'été prochian, Mario Balotelli pourrait prendre la poudre d'escampette cet hiver. Dans un entretien accordé à Nice Matin, Wylan Cyprien a défendu son coéquipier et espère le voir rester.

"Mario Balotelli reste très apprécié dans le vestiaire. On a tous beaucoup de respect pour ce qu'il a fait durant sa carrière. Lors de ma première saison à Nice, je mettais énormément d'application dans mon jeu pour ne pas le décevoir. Il m'a permis de franchir un cap car il est très exigeant. On passe du temps ensemble en salle de musculation. Il ne faut surtout pas oublier tout ce qu'il a apporté à l'OGC Nice. Ses deux premières saisons ont été magnifiques. La troisième est plus complexe…", a analysé Wylan Cyprien.

"Balotelli vit pour le but"

L'article continue ci-dessous

"Mario vit pour marquer des buts. Au quotidien, ça se voit, il est moins souriant. J'ai connu ça en début de saison. Je n'allais pas bien, je n'avais pas envie de sourire et de m'occuper des autres. Je lui dis que c'est dans la tête et que ça va revenir. Là, en ce moment, il cogite, il n'est pas dans son assiette. Je ne suis pas inquiet. Même si ça a été un peu plus chaud par moments, le coach l'apprécie. Il y a beaucoup de respect entre eux. J'aimerais qu'il reste", a ajouté le milieu de terrain niçois.

En début de semaine, c'était Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, qui évoquait l'avenir de son attaquant dans Nice Matin : "Mario nous a apporté tant de choses lors des deux premières saisons. Cette année, c’est plus complexe. On connaît les raisons... C’est une situation délicate, autant pour nous que pour lui. On va regarder ce qui peut se passer lors de ce mercato. Mario est sous contrat. On va regarder les choses tranquillement. Avec Mario, on ne se quittera pas fâchés. On se dit les choses tout simplement".

Nul doute qu'en cas de très bonne offre, l'OGC Nice aura du mal à ne pas laisser partir son attaquant au vu de sa forme et de sa situation contractuelle. Néanmoins, en cas de réveil, Mario Balotelli pourrait être une précieuse arme pour les Aiglons lors de la seconde partie de saison afin de décrocher une place en Coupe d'Europe la saison prochaine.