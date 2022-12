WTF - Un grand média tue le mauvais Pelé

La célèbre chaine d’infos CNN a annoncé la disparition de Pelé. Mais en mettant en illustration son homonyme.

Pelé a rendu son dernier souffle ce jeudi à l’âge de 82 ans. Un décès qui a bouleversé la planète entière, car la légende brésilienne était connue partout tout le monde. Cela dit, dans certains coins de la terre il semblerait qu’il n’était pas aussi célèbre que cela.

Les Américains auraient-ils oublié Pelé ?

La chaine américaine CNN a rendu publique sa disparition. Les responsables de la production n’ont cependant pas deviné le bon Pelé, puisqu’ils ont mis la photo du Ghanéen Abedi. Ce dernier partageait en effet le même surnom avec l’icône auriverde.

En d’autres circonstances, cette bévue aurait été amusante mais dans le cas présent elle est surtout regrettable. L’erreur est certes humaine, mais vu la popularité du "Roi" elle est difficilement pardonnable.

Abedi est certes un grand joueur, mais il n’est pas de la trempe de Pelé. Et, surtout, il est toujours vivant. Il a été surnommé en hommage au Brésilien en raison de ses habilités techniques hors norme. Quant au vrai Pelé, il a hérité de ce sobriquet durantson enfance.

L’Amérique a d’autant moins le droit de se tromper que c’est le pays où Pelé a achevé sa carrière en 1977. Après avoir joué pendant plusieurs saisons avec le New York Cosmos et participé à l’essor du « soccer », le triple champion du monde avait raccroché les crampons et laissé un bel héritage à son pays d’adoption.