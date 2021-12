WTF : les hilarantes photos de Noël des Diables Rouges

Joyeux Noël ! Premier cadeau de cette fin d'année : la série de photos de Noël totalement absurde de l'équipe nationale masculine de Belgique, où l'on voit des joueurs assis tendrement sur les genoux des uns des autres pour célébrer les fêtes. Les résultats sont hilarants !



Le studio responsable des photos a réussi à convaincre un casting de stars de participer à la fête, avec Eden et Thorgan Hazard, Axel Witsel et Kevin De Bruyne parmi les participants. Les photos, que la Belgique a gentiment invité à télécharger, sont placées devant un sapin de Noël décoré, et les joueurs sont vêtus de pulls de Noël. Des clichés qui font leur effet sur les réseaux sociaux...!

It's beginning to look a lot like Christmas! ❄️⛄ pic.twitter.com/YHvgvDvGbd — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 20, 2021

De quoi redonner le sourire en cette fin d'année



C'est peut-être la meilleure contribution de la génération dorée de la nation. Si certaines mauvaises langues se sont opposées à la scène, la plupart des supporters belges ont semblé apprécier la chose. Car oui, le plaisir des fêtes contraste fortement avec le stress de l'année à venir pour la Belgique, qui n'a pas réussi jusqu'à présent à répondre aux attentes astronomiques de son équipe actuelle.



Une récente quatrième place dans la Ligue des nations et une campagne de qualification pour la Coupe du monde sans défaite ont fourni bilan de résultats mitigés après un Euro 2020 décevant. La Coupe du monde 2022 se profile à l'horizon, et les joueurs auront besoin de toute l'alchimie possible pour s'y préparer. Avant cela, l'heure est aux fêtes de fin d'année. La situation sanitaire étant toujours particulièrement inquiétante... On aurait tort de se priver d'un peu de bonne humeur !