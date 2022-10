WTF - Bernardo Silva en pleurs après la défaite de Manchester City contre Liverpool

Le milieu portugais, Bernardo Silva, avait du mal à feindre sa tristesse après la défaite dans le duel contre Liverpool.

Manchester City a loupé son rendez-vous contre Liverpool dimanche soir. A Anfield, et après avoir eu l’occasion de prendre les devants, l’équipe de Guardiola s’est inclinée en concédant un but de Mohamed Salah. Un revers que certains Sky Blues ont mieux digéré que d’autres.

Bernardo Silva n’a pas digéré

Parmi ceux qui semblaient particulièrement touchés par cette défaite il y a eu Bernardo Silva. Après la partie, au micro du diffuseur anglais, le Portugais était en pleurs. En tous cas, c’est l’impression qu’il a donnée.

L’ancien monégasque a réagi au micro de journalistes anglais, en affichant une mine déconfite. Abattue même. Sans le son, on aurait même juré qu’il était en train de sangloter.

Il s’agissait de la 3e défaite de suite de Manchester City face aux Reds, après celui enregistré en Community Shield en début de saison et aussi en Cup lors de la campagne écoulée. Cela commence à faire trop et on comprend que cela puisse légèrement chagriner Bernardo Silva.