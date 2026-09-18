Wout Weghorst ne fait pas partie de la première sélection de l’équipe des Pays-Bas sous les ordres du sélectionneur Xavi. L’attaquant de 34 ans du FC Twente s’attendait quelque peu à cette absence et considère que sa carrière internationale pourrait désormais toucher à sa fin.

Weghorst a fait ses débuts avec les Pays-Bas en 2018 contre l’Angleterre et a depuis disputé 53 sélections. Le vétéran y a inscrit quatorze buts et a participé à deux Coupes du monde et deux Championnats d’Europe.

Son absence de la sélection de Xavi n’a donc pas été une totale surprise pour Weghorst. « J’avais déjà un peu ce sentiment », a déclaré Weghorst à RTV Oost. « La présélection a été annoncée il y a deux ou trois semaines et je savais que je n’en faisais pas partie. Alors, ces dernières semaines, j’ai encore tout fait », dit-il avec un sourire. « Mais non, je n’y suis pas. »

L’attaquant peut en partie comprendre le choix du nouveau sélectionneur. « On prend de l’âge, 34 ans. Nouveau sélectionneur, peut-être une nouvelle génération. Pendant la Coupe du monde, j’avais déjà le sentiment que cela pourrait être ma dernière chance. On ne sait jamais dans le football, aujourd’hui je n’y suis pas, on verra pour l’avenir. »

Weghorst souligne qu’il ne fermera jamais lui-même la porte à l’équipe des Pays-Bas. « Je ne dirai jamais non. »

« C’est la plus grande fierté de représenter son pays. Je sais que j’ai eu ma valeur. S’ils choisissent maintenant d’en décider autrement, c’est leur droit le plus strict. Je serai toujours disponible pour l’équipe des Pays-Bas. »

L’attaquant attend donc de voir s’il sera de nouveau sollicité à l’avenir. « Peut-être que je vais énormément leur manquer à nouveau bientôt, et peut-être pas du tout. Dans ce cas, ce sera bon signe, cela voudra dire que tout va très bien pour notre pays. Et que nous pourrons peut-être avoir beaucoup de succès à l’avenir. »