Wolverhampton, Jota : "Finir la Premier League est important"

L'attaquant des Wolves pense que la saison peut encore être sauvée malgré la pandémie de coronavirus.

Diogo Jota dit qu'il est d'une importance "majeure" pour le football mondial que la saison de soit terminée. L'attaquant des Wolves est optimiste quant à la possibilité d'éviter la fermeture anticipée de la campagne, bien qu'il accepte que les matchs à huis clos soient inévitables. La plupart des clubs de l'élite avaient encore neuf matchs de championnat à jouer lorsque la crise du Coronavirus a entraîné une interruption de la saison.

Les matchs ont été suspendu depuis la mi-mars, sans date de retour officielle en vue, l' restant en grande partie bloquée en raison du Covid-19. Au moment de l'arrêt, les Wolves étaient sixièmes, alors qu'ils sont également toujours en lice en . L'international portugais, Diogo Jota, a été une figure importante dans l'équipe de Nuno Espirito Santo et il espère être bientôt pouvoir faire son retour en action avec ses coéquipiers.

"Arrêter ou finir à huis clos ? Le huis clos évidemment"

Le Portugais a déclaré à BBC Sport: "Je pense que la Premier League peut aller à son terme. Nous n'avons pas besoin de nous tourner vers d'autres pays. Chaque pays a ses propres problèmes et doit les traiter individuellement. Bien que certains championnats puissent se terminer immédiatement, d'autres peuvent commencer plus tôt. Je sais que presque tous les pays du monde ont la Premier League parmi les championnats qu'ils regardent, il est donc important que nous puissions terminer la saison".

L' a mis fin vendredi à la saison 2019-2020, sans champion, relégation ou promotion, une décision qui a déclenché un tollé de la part de plusieurs clubs. La plupart des championnats européens semblent néanmoins espérer une reprise, et Jota peut imaginer le scénario où la Premier League recommence, bien que sans spectateurs. Il a déclaré qu'étant donné le choix d'arrêter la saison ou de jouer les matchs restants à huis clos, "évidemment, nous finissons la saison à huis clos", mais Jota a souligné que "tout le monde" préfèrerait jouer devant une foule.

Le joueur de 23 ans a ajouté: "Peut-être que nous devons aller pas à pas et la première étape est de jouer à huis clos". Diogo Jota a initialement rejoint les Wolves en prêt en 2017 avant de rejoindre de manière permanente le club anglais en provenance de l'Atletico Madrid un an plus tard. L'attaquant portugais a marqué 42 buts en 120 apparitions depuis son arrivée en Angleterre, avec 15 de ces buts lors des 37 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.