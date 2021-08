Wolverhampton, Jimenez : "C'est un miracle d'être ici"

L'attaquant a parlé de l'horrible fracture du crâne qu'il a subie l'année dernière et de son retour sur le terrain.

L'attaquant des Wolves, Raul Jimenez, a déclaré que c'était un "miracle" qu'il soit revenu sur le terrain après qu'une horrible fracture du crâne ait mis sa vie en danger. Raul Jimenez a eu un énorme choc avec le défenseur d'Arsenal David Luiz en novembre dernier, le laissant avec une fracture du crâne qui l'obligeait à rester à l'hôpital pendant 10 jours. L'ancien attaquant de Benfica n'a plus rejoué une seule minute de la saison 2020-2021.

L'international mexicain a effectué son retour ce week-end, alors qu'il a joué les 90 minutes de la défaite 1-0 des Wolves contre Leicester City lors de la première journée de la Premier League. S'exprimant sur la chirurgie d'urgence dont il a eu besoin après la blessure, Jimenez a déclaré: "Il y avait la fracture du crâne, l'os s'est cassé et il y avait un peu de saignement à l'intérieur du cerveau. Cela poussait mon cerveau vers l'intérieur et c'est pourquoi l'opération devait être rapide".

"C'était un très bon travail de la part des médecins. Depuis le premier instant, les médecins m'ont parlé des risques", a ajouté l'attaquant de 30 ans en poursuivant sa carrière. "Parce que ce sont des médecins, ils doivent vous dire la vérité et vous devez l'accepter. La fracture du crâne a pris un peu plus de temps que ce à quoi nous nous attendions tous, mais c'est un miracle d'être ici".

Jimenez a ajouté qu'il n'avait aucun souvenir de l'affrontement avec David Luiz. “Je me souviens que nous sommes arrivés au stade, j'ai laissé mes affaires dans les vestiaires, je suis sorti avec mes coéquipiers pour voir le terrain, puis nous sommes retournés aux vestiaires – et puis c'est comme si les lumières étaient éteintes. Je ne me souviens de rien d'autre. Je me souviens quand je me suis réveillé pour la première fois à l'hôpital et je peux me souvenir d'autres choses de l'hôpital mais rien de vraiment clair".

Bien que les médecins aient dit à Raul Jimenez qu'il ne rejouerait peut-être plus jamais, l'attaquant a insisté sur le fait qu'il avait toujours cru qu'il serait de retour sur le terrain. "Je n'ai jamais pensé à terminer ma carrière ou à arrêter de jouer. Il y avait une chance pour cela, mais j'ai toujours été confiant que j'allais revenir. "

Après avoir réussi son retour sur le terrain, la prochaine étape pour Raul Jimenez est de retrouver son meilleur niveau qu'il affichait avant sa blessure. Raul Jimenez a marqué 13 buts en Premier League en 2018-19 et a poursuivi cela avec une campagne sensationnelle 2019-2020 qui l'a vu augmenter ce nombre à 17 buts. L'attaquant a marqué quatre fois en 10 matchs de championnat la saison dernière avant sa blessure.